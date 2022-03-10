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Yaşam

Göç yolundaki turnalar, Kastamonu'da mola verdi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken turnaların molası doğa fotoğrafçılarınca görüntülendi.

Semih Yüksel   | 10.03.2022
Göç yolundaki turnalar, Kastamonu'da mola verdi Fotoğraf: Semih Yüksel/ AA

Kastamonu

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana üzerinden göç yolculuğunu sürdüren turnaların ilçedeki molası, fotoğraf ve doğa tutkunlarını sevindirdi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken turna sürüleri, Ezine Çayı'nın kenarındaki boş araziler ile yüksek bölgedeki tarlalarda yolculuklarına ara verdi.

Turnaların beslenme ve dinlenme molası bölgedeki doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Kuş fotoğrafçısı Serhat Çakıcı, AA muhabirine, kuşların göç rotasının Abana üzerinden geçtiğini belirtti.

Son olarak turna sürülerinin ilçede mola verdiğini anlatan Çakıcı, "Uzun boyunlu, zarif bir tür olan turnalar ilkbaharla birlikte ülkemize giriş yapar ve üreme dönemi olan bu ayları Türkiye'de geçirir. Bu süreç sonbahara kadar devam eder. Bizler de kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları olarak heyecanla turnaların geçişini bekleriz. Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından nesli koruma altına alınan turnaların bu yıl da Abana'yı es geçmemesi bizleri sevindirdi." diye konuştu.

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