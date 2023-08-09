Göç yolundaki leylekler buğday tarlasında beslendi
Çorum'un Dodurga ilçesinde göç yolundaki leylekler, buğday hasadı yapılan tarlaya inerek beslendi.
Çorum
İlkbaharda bölgeye gelen leylekler, güneyde kışı geçirmek için sürüler halinde göçe başladı.
Dodurga-İskilip kara yolu kenarında hasat çalışması devam eden buğday tarlasına konan onlarca leylek, biçerdöverden dökülen buğday taneleriyle beslendi.
Çevredeki çiftçiler, çalışmalarına ara vererek cep telefonlarıyla leylekleri görüntüledi.
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