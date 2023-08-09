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Yaşam

Göç yolundaki leylekler buğday tarlasında beslendi

Çorum'un Dodurga ilçesinde göç yolundaki leylekler, buğday hasadı yapılan tarlaya inerek beslendi.

Oğuzhan Erdoğan  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Göç yolundaki leylekler buğday tarlasında beslendi Fotoğraf: Oğuzhan Erdoğan - AA

Çorum

İlkbaharda bölgeye gelen leylekler, güneyde kışı geçirmek için sürüler halinde göçe başladı.

Dodurga-İskilip kara yolu kenarında hasat çalışması devam eden buğday tarlasına konan onlarca leylek, biçerdöverden dökülen buğday taneleriyle beslendi.

Çevredeki çiftçiler, çalışmalarına ara vererek cep telefonlarıyla leylekleri görüntüledi.


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