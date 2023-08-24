Dolar
25.76
Euro
28.01
Altın
1,920.71
ETH/USDT
1,647.60
BTC/USDT
26,079.00
BIST 100
7,592.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’na katılıyor.
logo
Yaşam

Göç yolunda yaralanan 15 leylek Çorum'da tedavi edildi

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, göç yolunda yaralanan leylekleri tedavi ettikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakıyor.

Kemal Ceylan  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Göç yolunda yaralanan 15 leylek Çorum'da tedavi edildi

Çorum

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bir yandan yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanları sağlıklarına kavuşturulurken diğer yandan yabani hayvanlara da sahip çıkılıyor.

Merkezde göç yolunda yaralanan leyleklerin bakımı da yapılıyor. Tekrar uçamayacak halde olan leylekler ise koruma altına alınıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından bu yıl tedavi için 15 leylek Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Veteriner hekimler tarafından gerekli müdahaleler yapılan leyleklere tekrar sağlıklarına kavuşana kadar bakıldı. Tedavisi tamamlanan leylekler yeniden uçmaya başladıklarında doğal yaşam alanlarına salındı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de ağaçlık alanda yangın çıktı
Gaziosmanpaşa'da İBB'nin iptal ettiği bazı minibüs hatlarına ring seferleri konuldu
İstanbul'da dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü
Türk Kızılay, Çanakkale'deki yangın ekipleri ile vatandaşlara yemek ve su dağıttı

Benzer haberler

Göç yolunda yaralanan 15 leylek Çorum'da tedavi edildi

Göç yolunda yaralanan 15 leylek Çorum'da tedavi edildi

Ahlatcı Çorum FK'de hedef Trendyol 1. Lig'e renk katmak

Şapinuva'daki arkeolojik kazıda Hititlerin beslenme alışkanlıkları araştırılıyor

Kazı ekibinin Necibe ablası, gönüllü katıldığı çalışmalar için her gün 140 kilometre katediyor

Kazı ekibinin Necibe ablası, gönüllü katıldığı çalışmalar için her gün 140 kilometre katediyor
Çorum'da silo olduğu değerlendirilen 3 bin 300 yıllık yapı bulundu

Çorum'da silo olduğu değerlendirilen 3 bin 300 yıllık yapı bulundu
Hititler Şapinuva'da atölyelerini yerleşim alanı dışına kurmuş

Hititler Şapinuva'da atölyelerini yerleşim alanı dışına kurmuş
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet