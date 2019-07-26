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Yaşam

Gevaş yaylalarında 'kırkım' zamanı

Yaz aylarını Van'ın Gevaş ilçesindeki yaylalarda geçiren besiciler, sıcaktan korumak amacıyla küçükbaş hayvanlarını kırkmaya başladı.

Özkan Bilgin   | 26.07.2019
Gevaş yaylalarında 'kırkım' zamanı

Van

Van'ın Gevaş ilçesinde küçükbaş hayvan sahipleri, sıcaklıkların artmasıyla koyunlarını kırkmaya başladı.

Türkiye'de en fazla küçükbaş hayvan varlığına sahip illerden biri olan Van'da, yaz aylarında yüksek kesimlere çıkan besicilerin "yayla mesaisi" sürüyor.

Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nın yaylalarına çıkan küçükbaş hayvan sahipleri, sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların serinlemesi ve besicilikten alınan verimin artırılması için kırkma işlemine başladı.

Gün içinde hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu yaylada koyunları kırkan hayvan sahipleri, elde ettikleri yünleri de satmak üzere temizleyerek saklıyor.

Bölgede 15 yıldır besicilik yapan Sami İşnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yayla döneminin çok olumlu ve verimli geçtiğini söyledi.

Yaylada 40 gün kaldıktan sonra koyunları daha aşağılara indireceğini anlatan İşnaz, şöyle konuştu:

"Havalar iyice ısındığı için bu yıl ki koyun kırkma işlemini bitirdik. Koyunların yünlerini yatak, yorgan yapıldığı için ayırıyoruz. Yaylada gündüzleri hava çok sıcak ama geceleri serin oluyor. Arkadaşımla bin 350 koyunu otlatıyoruz. En büyük tehlikemiz kurt ve ayı saldırıları. Ama halimizden memnunuz, yaylacılık güzel."

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