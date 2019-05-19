Genç boksör unvanını korumak istiyor
Kardeşleri gibi voleybolla ilgilenirken hırçınlığından dolayı boksa yönelen milli sporcu Gizem Özer, geçen yıl genç kızlarda kazandığı Türkiye şampiyonluğu unvanını kaptırmak istemiyor.
Elazığ
Elazığ'da, kardeşleri gibi voleybolla ilgilenirken aile içerisindeki hırçınlığından dolayı babasının da yönlendirmesiyle boksa geçiş yapan milli sporcu Gizem Özer, geçen yıl genç kızlarda kazandığı Türkiye şampiyonluğu unvanını korumak istiyor.
Özer, 2017'de tanıştığı bokstaki kısa kariyerinde geçen yıl 64 kiloda genç kızlarda Türkiye şampiyonu olurken, aynı yıl Ukrayna'da düzenlenen Uluslararası Karpatyan Turnuvası'nda üçüncülük elde etti. Solak boksör yine aynı yıl İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finalde rakibine talihsiz bir şekilde yenilerek elendi.
Sporcu ailenin en küçüğü olarak hırçın yapısından dolayı kendisi için daha uygun olacağı düşüncesiyle boks sporu ile ilgilenmeye başlayan 19 yaşındaki Özer, 8-14 Haziran'da Amasya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nı kazanarak hem geçen yılki unvanını korumak hem de Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılmaya hak kazanarak ülkesini temsil etmek amacında.
Gizem Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin spora olan ilgisinden dolayı küçüklüğünden beri sporla iç içe olduğunu, lise yıllarına kadar farklı branşlarla ilgilendiğini söyledi.
Aile içerisindeki hırçın yapısından ve çevikliğinden dolayı büyüklerinin yönlendirmesiyle boksla ilgilenmeye karar verdiğini ifade eden Özer, şöyle konuştu:
"Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nde okuyorum. Babam futbol, ağabeyim ve ablam voleybol branşı ile uğraşıyordu. Hepsi spor lisesinden mezun, profesyonel takımlarda oynadılar. Onlar sürekli deplasmana gidip geliyorlardı, ben de onlara özeniyordum. Daha sonra ablamın yanında voleybola başladım. 2-3 yıl oynadıktan sonra bana göre olmadığını fark ettim. Biraz hırçındım. Mahallede boks salonuna giden bir kız arkadaşım vardı, ben de 'Neden boks olmasın? Maden böyle biraz da hırçınım, yapabilirim.' diye düşündüm. Babama söyleyince o da destekledi. 2,5 yılda çok önemli başarılar elde ettim. Türkiye şampiyonu oldum."
"Altın madalyayı Türkiye'ye getirmek istiyorum"
Gizem Özer, boksu çok sevdiğini, bu sporun artık kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu dile getirdi.
Boksta büyük hedeflerinin olduğunu, bunlara ulaşmak için Milli Takım Antrenörü Cemil Döndü ile günde çift antrenman yaparak şampiyonalara hazırladığını aktardı.
Özer, şunları kaydetti:
"Türkiye Şampiyonası için hazırlanıyorum. Geçen yıl genç kızlar Türkiye şampiyonu oldum, bu yıl da şampiyonluğumu korumak istiyorum. Allah nasip ederse bu yıl da şampiyon olup, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ülkemi temsil etmek, çalışmalarımızın karşılığını alarak altın madalyayı Türkiye'ye getirmek istiyorum."
"Hedeflerimiz büyük"
Gizem Özer'in antrenörü Cemil Döndü de milli sporcunun boksa olan yatkınlığıyla Türkiye için gelecek vadeden biri olduğuna işaret etti.
Özer'in kısa sürede kendini geliştirerek önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Döndü, şöyle konuştu:
"Gizem'in önemli bir özelliği de ters gard boksörü, yani solak bir boksör oluşu. Allah nasip ederse geçen yıl 64 kiloda almış olduğumuz altın madalyayı aynı sıklette tekrar almayı
hedefliyoruz. Gerekli antrenmanları yapıyoruz. Gizem burada şampiyon olduğu vakit, bu yıl Dünya Şampiyonası var, ülkemizi temsil edebilecek. Boks hareketlerini erken kavrıyor, kendini çabuk geliştiriyor. Hedeflerimiz büyük, Allah nasip ederse buradan altın
madalya aldıktan sonra önümüzdeki hedeflerimize bakacağız."