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Yaşam

Gaziantep'te üçüz doğan buzağılara özenle bakılıyor

Gaziantep'te yaklaşık 3 ay önce doğan üçüz buzağılar, sahiplerini sevindirdi.

Adsız Günebakan  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Gaziantep'te üçüz doğan buzağılara özenle bakılıyor

Gaziantep

Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Karadede Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ahmet-Hacer Görgün çiftinin 5 yaşındaki ineği, yaklaşık 3 ay önce üçüz doğum yaptı.

Görgün çifti, nadir görülen üçüz buzağılarına özenle bakıyor.

İl Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Ali İhsan Kaya, AA muhabirine, buzağıların kaydını girmek için çalışma yapılırken üçüz doğumdan haberdar olduğunu söyledi.

Yavruların sağlıklı olduğunu anlatan Kaya, "Çok şükür sağlıklı bir şekilde doğmuşlar, küpeleme kayıtları yapıldı, sisteme kaydedildi. Üçüzlük 100 binde bir görülen nadir bir olay. Buzağıların 3'ü de dişi, sağlıklı. Yetiştiricilerimiz de ilgililer, hayvanlara bakmaya sağlıklı bir şekilde büyütmeye çalışıyorlar. ikizlik bile nadir görülürken üçüzlerin ilgi görmemesi imkansız. Bereketli olmasını dileriz." dedi.

Ahmet Görgün ise çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Bir yavru doğmuştu, sonra bir tane daha geldi. Buna sevinirken bir tane daha geldi, çok mutluyuz. Komşularımız üçüz buzağıyı görünce bizim olduğunu anlıyorlar, dışarı çıktığında getirip bizim ahıra koyuyorlar." diye konuştu.

"Boyunlarına boncuk aldık"

Hacer Görgün de buzağıları çocuklarından ayırmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"İlk yavru gelince küçük olduğunu fark ettik acaba ikiz mi dedik. Sonra baktık bir tane daha geldi. Üçüzü beklemiyorduk, şaşırdık. Daha da çok mutlu olduk. Çocuklarımızın rızkını Allah layık gördü verdi. Aynı çocuklarımız gibi günümüzün yarısını onlarla geçiyoruz. Suyunu, yemini eksik etmiyoruz. Boyunlarına boncuk aldık, daha güzel görünsün diye. Görmeyince rahatsız oluyorum, aşağı inip bakıyorum. Aynı çocuğun gibi, elinde büyüyor. Dışarı çıktıklarında komşular gördü, baya ilgi duydular. Babadan hayvancılık yapıyorduk, daha önce hiç karşılaşmadık. İkizi gördük ama üçüzü görmedik hiç."

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