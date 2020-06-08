Euro
7.65
Dolar
6.79
BIST 100
110,863.30
Altın
1,695.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Gaziantep Hayvanat Bahçesine 200 yeni üye

Samsun'dan getirilen 200 hayvan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.

Mehmet Akif Parlak   | 08.06.2020
Gaziantep Hayvanat Bahçesine 200 yeni üye

Gaziantep

Samsun'dan getirilen 200 hayvan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.

Kapanan Samsun Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 200 hayvan Gaziantep'e gönderildi. Kamyonlarla kente getirilen hayvanlar, uzmanlar eşliğinde gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra indirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Hayvanların 21 gün karantinada kalacağını ifade eden Özsöyler, "Bunların içinde ayı, aslan, koyun, deve kuşu gibi hayvanlar var. Bunları ilk olarak sağlık kontrolünden geçirdik. Tüm kontrollerini yaptık. Bu hayvanlara özel yerler yaptık. Bunlar 21 gün karantinada kalacak ardından ziyaretçilerin görebileceği yerlere koyacağız." ifadesini kullandı.

Özsöyler, 1 Haziran'da ziyaretçi almaya başladıklarını anımsatarak, herkesi Gaziantep Hayvanat Bahçesini gezmeye davet etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığından Kovid-19'la mücadeleye yönelik yeni tedbirler
Kovid-19 vaka sayısı 59 bini aşan Belçika normalleşmede 3'üncü aşamaya geçti
Uzmanlardan doğru maske kullanımı uyarısı
Yeni sağlık tesislerine yerli üretim röntgen cihazı
Ege Üniversitesinde Kovid-19'un tahribatını ölçmek üzere yazılım geliştirildi

Benzer haberler

Gaziantep'te işletmelere 'Fıstık Gibi' sertifikası verilmeye başlandı

Gaziantep'te işletmelere 'Fıstık Gibi' sertifikası verilmeye başlandı

Gaziantep Hayvanat Bahçesine 200 yeni üye

Liseli Selvi pandemi sürecini develeriyle ilgilenerek geçiriyor

Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 33 gözaltı

Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 33 gözaltı
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Zengin Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Zengin Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisinin örgütsel yazışmaları tespit edildi

FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisinin örgütsel yazışmaları tespit edildi