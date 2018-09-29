'Garip'in yavruları öksüz kaldı

Fotoğraf: AA/Özgün Tiran

KIRKLARELİ

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İstasyon Mahallesi'nde okla öldürülen ve mahalle sakinlerinin bir süre önce beslemeye başladığı ve "Garip" adını verdiği köpeğin bir apartmanın balkon altında 9 sevimli yavrusu bulundu.

Yaklaşık 15 gün önce dünyaya geldikleri belirlenen yavru köpekler, Kırklareli Belediyesi ekiplerince bölgeden alınarak Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Sevimli yavrular burada veteriner hekimin kontrollerinin ardından bakımevine konuldu.

Yavrular sahiplenilmesi için hayvanseverleri bekliyor.

"O daha yeni anne olmuştu"

Mahalle sakinlerinden Müzeyyen Ülkü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir mahallelerinde besledikleri ve yaklaşık 15 gün önce anne olan "Garip" adlı köpeği öldüren zanlının bulunmasını istediklerini söyledi.

Tüm mahalle sakinlerinin "Garib"i çok sevdiğini belirten Ülkü, sabah yol ortasında kanlar içinde yatan bir köpek gördüğünü anlattı.

Köpeğin üzerinde bir ok gördüklerinde çok üzüldüklerini aktaran Ülkü, "Bir vicdansız kişi tarafından köpeğimize ok atılmış. Hemen emniyet görevlilerine haber verdik. Gerekli incelemelerinin ardından köpeğimiz belediye ekiplerince bölgeden alındı." dedi.

"Bugün köpeğe yapılan yarın insana yapılır." ifadelerini kullanın Ülkü, bu caniliğe "dur" denilmesi gerektiğini vurguladı.

Çok üzgün olduğunu belirten ve zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Ülkü, "O daha yeni anne olmuştu. 9 yavrusu vardı. Sabah onlara süt getirdim ama içemiyorlar, çok küçükler. Daha sonra veterineri aradım ve ayran vermemi söyledi. Ayran verdim ama yiyemiyorlar. Bazılarının gözleri bile açık değildi." diye konuştu.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Muhabir: Özgün Tiran