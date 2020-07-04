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Yaşam

Futbol topu sandı 5 kilogram ağırlığında mantar çıktı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayan Muharrem Köse, merada önce top sandığı cismi yakından inceleyince büyük bir mantar olduğunu gördü.

Bilal Kahyaoğlu   | 04.07.2020
Futbol topu sandı 5 kilogram ağırlığında mantar çıktı

Kastamonu

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bir kişi, doğada 5 kilogram ağırlığında mantar buldu.

İlçeye bağlı Yeşilpınar köyünde yaşayan Muharrem Köse, merada mantar topladığı sırada futbol topuna benzeyen bir cisim gördü.

Köse, yakından inceleyince futbol topuna benzettiği cismin mantar olduğunu anladı.

Mantarı alıp evine götüren Köse, 5 kilogram ağırlığında, 50 santimetre yarıçapında olduğunu belirledi.

Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mantar toplamak için gittiği merada büyük bir beyazlık gördüğünü söyledi.

Gördüğü cismi önce top zannettiğini belirten Köse, "Sonra baktım, mantar. Nasıl bir mantar olduğunu anlamadım. Daha sonra yaptığım araştırmalarla, pos mantarı olduğunu öğrendim." dedi.

Daha önce böyle bir mantar görmediğini vurgulayan Köse, "Bu mantardan daha önce yemedik ama bazı bölgelerde yenildiğini duydum. Bir kilogram gelen mantarlar var ama bu kadar büyüğünü görmedim. İlk bulduğumda daha büyüktü. Doğal ortamından koparınca biraz küçüldü. Köyde duyan herkes merak ediyor." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Mehmet Ulu da bu kadar büyük bir mantar gördüğü için şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, futbol topunu andıran mantarın üzerindeki desenlerin de dikkat çektiğini kaydetti.

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