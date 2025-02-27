Dolar
36.43
Euro
38.00
Altın
2,875.07
ETH/USDT
2,268.80
BTC/USDT
83,050.00
BIST 100
9,741.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Fransa'da geleneksel Ramazan Ayı Fuarı 1 Mart'ta açılacak

Fransa'nın Strazburg kentinde geleneksel hale gelen Ramazan Ayı Fuarı'nın beşincisi 1 Mart'ta açılacak.

Şeyma Yiğit  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Fransa'da geleneksel Ramazan Ayı Fuarı 1 Mart'ta açılacak

Ankara

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden (DİTİB) yapılan açıklamada, Strazburg Din Hizmetleri Ataşeliği işbirliğiyle düzenlenen ve ramazan ayı boyunca hizmet verecek fuar için hazırlıkların büyük oranda tamamlandığı bildirildi.

Strazburg DİTİB yerleşkesinde gerçekleştirilecek fuarda, Türk İslam sanatlarından telkari, cam üfleme, ebru, hat, çini, ahşap oyuncak ve sedefkarlık gibi sanatların icra edildiği ve Türk mutfağının tanıtıldığı 60 standın yer alacağı belirtilen açıklamada, bu yıl 5'inci düzenlenecek fuarın günde yaklaşık 2 bin ziyaretçiyi ağırlamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Yüksel, Ramazan Ayı Fuarı'nın hem dini hem de sosyokültürel anlamda "büyük bir önem" taşıdığını ifade etti.

Yüksel, bu etkinlikle Türk kültürü ve değerlerini tanıtmanın yanı sıra farklı topluluklar arasında dostluk köprüleri kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİKA, Libya'da Osmanlı Paşası Murad Ağa'nın ismini taşıyan parkı restore etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 28 Şubat dediğimizde aklımıza çirkin uygulamalar geliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "28 Şubat" paylaşımı
İstanbul Çocukları Vakfından proje tanıtım toplantısı
Bazı illerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Benzer haberler

Fransa'da geleneksel Ramazan Ayı Fuarı 1 Mart'ta açılacak

Fransa'da geleneksel Ramazan Ayı Fuarı 1 Mart'ta açılacak

Fransa, DEAŞ'lı Fransızların ülkesinde yargılanmasına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı

Fransa: Ukrayna ile nadir toprak elementleri konusunda görüşmelerimiz sürüyor

AİHM, çevreci eylemci Fraisse'in ölümüyle ilgili Fransa'yı suçlu buldu

AİHM, çevreci eylemci Fraisse'in ölümüyle ilgili Fransa'yı suçlu buldu
Fransa'dan, ilişkilerin gerildiği Cezayir'e yeni diplomatik kısıtlamalar

Fransa'dan, ilişkilerin gerildiği Cezayir'e yeni diplomatik kısıtlamalar
Fransa'da başörtülü basketbolcular özgürce spor yapabilmek istiyor

Fransa'da başörtülü basketbolcular özgürce spor yapabilmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet