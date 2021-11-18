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Yaşam

Forklift operatörü iki kadın fabrikanın 'yükü'nü taşıyor

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yün firmasında çalışan Emine Şen ve Duran Karakavas, ustalıkla kullandıkları iş makinesinin bakım ve temizliğini de yapıyor.

Mehmet Çalık   | 18.11.2021
Forklift operatörü iki kadın fabrikanın 'yükü'nü taşıyor Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

Uşak'ta yün firmasında çalışan iki kadın forklift operatörü takdir topluyor.

İki çocuk annesi 49 yaşındaki Emine Şen ile üç çocuk annesi 45 yaşındaki Duran Karakavas, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yün firmasında forklift operatörü olarak çalışıyor.

Seri şekilde kontrol ettikleri iş makinesiyle üst üste koydukları balyaları büyük bir ustalıkla taşıyan kadın operatörler, iş bitiminde forkliftlerin bakım ve temizliğini de yapıyor.

Şen, AA muhabirine, iş yerindeki ustasının yönlendirmesiyle forklift kullanmaya başladığını ancak ilk başlarda "yapamam" korkusu yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 5 yıl önce forklift operatörlüğü belgesi için kursa yazıldığını anlatan Şen, şöyle konuştu:

"İş yerimizde forklift operatörüne ihtiyaç vardı. Bir cesaretle bu işi öğrendim. İlk başlarda zorlandım ama ustamız sayesinde işin tüm inceliklerini öğrendim. Araba kullanmayı bilmiyorum ama forklift işinde uzmanlaştım. Derse çalışarak öğrendim, sınavına girip kazandım. Her kadının yapabileceği bir iş mutlaka vardır yeter ki bir şeylerle uğraşsınlar. Hiç boş durmasınlar. Mücadele vermek ve uğraşmak önemli. Yapılmayacak hiçbir şey yok yeter ki o istek ve mücadele içinizde olsun."

Karakavas ise yaklaşık 7 yıl önce iş yerindeki müdürünün yönlendirmesiyle kursa yazılarak forklift operatörlüğü belgesi aldığını belirtti.

Forklift kullanmanın çok zevkli olduğunu dile getiren Karakavas, "İlk başlarda korkuyordum, heyecan yapıyordum. 'Balyalar üzerime devrilir.' diye endişe ediyordum. Bir süre sonra alıştım. Şu an çok memnunum. Başlarda üst üste 2-3 balya koyabiliyorken şimdi 8-9 balyaya çıktım. Ustamızın sayesinde zorlanmadan işi öğrendim, Allah kendisinden razı olsun." dedi.

Kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Karakavas, bu şekilde diğer kadınlara da örnek olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

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