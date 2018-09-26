'Fırat'ın balıkları' ekonomiye katkı sağlıyor

DSİ tarafından Atatürk Barajı'nda yetiştirilerek başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki baraj göletlerine bırakılan sazan, alabalık ve şabut yöre balıkçılarının geçim kaynağı oldu.

ŞANLIURFA - Halil Fidan

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğünce Atatürk Barajı'nda yetiştirilerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki baraj göletlerine bırakılan sazan ve alabalık ile Fırat havzasının endemik türlerinden şabut, bir çok ailenin geçim kaynağı oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi'ne (GAP) hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'de birinci, dünyada altıncı sırada yer alan Atatürk Barajı, tarımsal sulama ve elektrik üretimine katkısının yanı sıra ekonomiye alternatif katkılarıyla da dikkati çekiyor.

Bozova ilçesindeki DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Tesisi'nde üretilerek baraj göletlerine bırakılan sazan, alabalık ve Fırat havzasının endemik türlerinden şabut yöre halkı için geçim kaynağı oldu.

DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, AA muhabirine, Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Barajı bünyesindeki tesiste yaklaşık 22 yıldır balık üretildiğini söyledi.

10 milyonun üzerinde balık hedefi

DSİ olarak, popülasyonu artırmak ve bölge halkına ek gelir sağlamak için yavru balıkları baraj göllerine bıraktıklarını anlatan Gökçe, şunları kaydetti:

"Atatürk Barajı, tarımsal sulama, içme suyu ve enerji üretiminin yanı sıra su ürünleri ve balık yetiştiriciliği anlamında da önemli hizmetler sunuyor. Bu anlamda balık yetiştiriciliği oldukça önemli. Atatürk Barajı'nda 134 hektar alan üzerine kurulu 32 havuzumuz mevcut, yaklaşık olarak 20 milyon yavru balık üretim kapasitesine sahip. Burada sazan, alabalık, Fırat ve Dicle'nin endemik türü şabut ile farklı türlerde balıklar yetiştiriliyor. 1996 yılından 2017 yılına kadar 111 milyon 635 bin yavru balık üretimi yapılmış. Ürettiğimiz bu balıkları özellikle baraj göllerine bırakıyoruz. Baraj gölleri bunların neslinin devamı için oldukça önemli. Geçen yıl yaklaşık 11 milyon balık ürettik, bunun büyük kısmını Atatürk Barajı'na bıraktık. Ayrıca Pamukçay, Karakaya, Kartalkaya, Menzelet, Kılavuzlu, Keban gibi barajlara da balık bıraktık."

Gökçe, Atatürk Barajı'nın ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu vurgulayarak, "Bu yıl sonuna kadar Atatürk Barajı'ndan 10 milyonun üzerinde balık elde etmeyi hedefliyoruz. Her balık, ülke ekonomisine ve yöre insanına katkı sağlıyor. Balık insanlarımızın kaliteli ve sağlıklı gıda tüketmesi için de son derece önemli. Bölgede birçok kişi burada balık satarak geçimini sağlamaktadır." dedi.

Su Ürünleri Başmühendisi Necmettin Küçük de balıkları eylül ayında göletlere bırakmaya başladıklarını anlattı.

13 baraja balık bırakılıyor

Atatürk Barajı'nın bölge balıkçısına ciddi kaynak oluşturduğunu vurgulayan Küçük, şöyle konuştu:

"Burası üretime dayalı bir tesis, şabut ve sazan ağırlıklı üretim yapıyoruz. Nisan ayından ekim ayına kadar yoğun şekilde çalışma yürütüyoruz. Geçen sene yaklaşık 11 milyon balık elde etmiştik, bu yıl da hedefimiz bir önceki yılın üstüne koymak. Yöre insanına kaliteli proteini daha kısa ve uygun yoldan ulaştırıyoruz. İlerleyen yıllarda daha çok şabut üretmeyi amaçlıyoruz. Geçen yıl 13 baraj gölüne balık bıraktık, bu yıl başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere Akdeniz'den Doğu Anadolu'ya birçok baraja yine balık bırakmayı planlıyoruz."

Adıyaman'ın Kahta ve Samsat ilçelerinde 15 yıldır balıkçılık yapan 44 yaşındaki Yılmaz Güneş de bölgede yaklaşık 100 ailenin geçimini DSİ'nin göletlere bıraktığı balıklar sayesinde sağladığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Atatürk Baraj göletinde balıkçılık yapan Şanlıurfalı Reşit Karakeçili ise bölgede 14 balıkçının bulunduğunu ve göletlere bırakılan balıklar sayesinde ekmek parası kazandıklarını anlattı.