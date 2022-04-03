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Yaşam

Fırat Ekspresi'nde kitap okuma etkinliği yapıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla trende kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Kadir Aydın   | 03.04.2022
Fırat Ekspresi'nde kitap okuma etkinliği yapıldı Fotoğraf: Kadir Aydın/AA

Malatya

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütüphane Haftası kapsamında Malatya'dan hareket eden Fırat Ekspresi'nde program düzenledi.

İlçe merkezinde Fırat Ekspresi trenine binen öğrenci, öğretmen ve veliler, kitap okuyarak 30 kilometre gittikten sonra Kapıdere İstasyonu'nda indi.

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, trende yaptığı konuşmada, öğrencilerin çoğunun ilk kez trene bindiğini ve yolculuk esnasında kitap okumaktan çok keyif aldıklarını belirtti.

Trende bulunan yolculara, kitap okumanın faydalarını anlatan broşür ve kitap dağıtıldı.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz ile İlçe Müftüsü Tayyip Tuz da katıldı.

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