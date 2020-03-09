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Yaşam

Fındık'ın okulunda hüzün yaşanıyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde, okulda öğrencilerle çekilmiş önlüklü görüntüleriyle sosyal medyada ilgi odağı olan Fındık'ın hayatını kaybetmesi öğrencileri üzdü.

Ekber Türkoğlu,Hüseyin Daylak   | 09.03.2020
Fındık'ın okulunda hüzün yaşanıyor

Tokat

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ilkokuldaki önlüklü görüntüleriyle herkesin sevgisini kazanan Fındık isimli köpeğin ölmesinin ardından okulunda hüzün yaşanıyor.

Turhal içesine bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulundaki Fındık'ın, Ankara'daki tedavisi sırasında hayatını kaybettiğini öğrenen öğretmen, öğrenciler ve veliler büyük üzüntü yaşadı.

Görevli tarafından Fındık'ın giydiği önlük, kulübesine asıldı.

Öğrenciler çok üzgün olduklarını dile getirirken velilerden Yalçın Andiç, oğlunun Fındık'ın ölüm haberinden sonra çok ağladığını söyledi.

Andiç, "Oğlum, 'Köpeğimiz vardı öldü.' diye ağlıyor. 'Ben okula gitmiyorum.' dedi. Sabahtan beri oğlumla uğraşıyoruz. Çok seviyordu. Burada oynuyorlardı, aynı arkadaş gibiydi." diye konuştu.

Okulda öğrencilerle çekilmiş önlüklü görüntüleriyle sosyal medyada ilgi odağı olan Fındık, gençlik hastalığına yakalanmış, tedavi edilmek üzere Ankara'ya getirilmiş ve engelli köpeklerin de rehabilite edildiği bir klinikte karantinada tutularak tedavisine başlanmıştı.

Yakalandığı hastalığa yenik düşen Fındık, üç haftalık yaşam mücadelesini kaybetmişti.

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