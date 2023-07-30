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Yaşam

Fil Gabi'nin havuz keyfi

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın sakinlerinden ve dünyanın ilk tüp bebek yöntemiyle doğan fili Gabi, sıcak havalarda havuzda oynayarak serinliyor.

Adsız Günebakan  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Fil Gabi'nin havuz keyfi Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın etkili olduğu kentte Gaziantep Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil Gabi, kendisine ait alandaki havuza girerek sıcak havanın etkisini azaltmaya çalışıyor.

Yaklaşık 15 yıl önce tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ilk fil olma özelliğine sahip olan ve doktorunun ismini taşıyan Gabi, yaz aylarında sabah kahvaltısının ardından havuza girmeyi alışkanlık edindi.

Havuza yatarak serinleyen Gabi, havuzdan çıktıktan sonra adeta çamur banyosu yapıyor.

Ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, kentte sıcak havanın 44-45 dereceleri gösterdiğini hatırlattı. Özsöyler, şunları kaydetti:

"Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mızda tüm canlılar bizim için çok kıymetli ve çok değerli ama bunun yanında Gabi'nin ayrı bir değeri var bizde. Gabi, dünyanın ilk tüp bebeği, kendinin de yaşam alanında hem su içeceği havuzu hem de serinlemek için havuzu var. Havaların çok sıcak olduğu zamanlarda havuzuna girerek serinliyor. Buna rast gelen ziyaretçiler keyifli bir an yaşıyor. Özelikle Gabi'nin banyo saatinde ziyaretçilerimize anons yaparak davet ediyoruz. Vatandaşlar akın akın gelerek Gabi'nin banyosunu izliyor. Gabi, sudan çıktıktan sonra hortumuyla kendi üzerine killi toprak atarak güneş ışınlarının kendini daha az etkilemesini sağlıyor."


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