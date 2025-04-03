Dolar
37.93
Euro
41.97
Altın
3,125.39
ETH/USDT
1,816.70
BTC/USDT
83,569.00
BIST 100
9,607.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Fethiye'de yaban domuzları kent merkezine indi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi.

Ali Rıza Akkır  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Fethiye'de yaban domuzları kent merkezine indi

Muğla

Ormanlık alandan şehrin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi'ne inen yaban domuzları, araçların arasında dolaştı.

Domuzların rahat tavırlarını gören esnaf ile vatandaşlar ise cep telefonlarıyla hayvanları görüntüledi.

Yaklaşık 10 yaban domuzu, sokaklarda bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan ile Fransız mevkidaşı Barrot dün ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı
Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günde otoyollardan 8,4 milyon araç geçti
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 5 günde 47 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da iki çocuğunu büyükanne ve büyükbabaya göstermeyen geline hapis cezası

Benzer haberler

Fethiye'de yaban domuzları kent merkezine indi

Fethiye'de yaban domuzları kent merkezine indi

Stratonikeia'nın meclis binası Geleceğe Miras projesiyle ayağa kaldırılıyor

Zeus Tapınağı restore edilen sütunlarıyla eski ihtişamına kavuşacak

İngiltere'den Bodrum'a sezonun ilk turist kafilesi geldi

İngiltere'den Bodrum'a sezonun ilk turist kafilesi geldi
Muğla'nın 47 yıllık kolonyacısı, özel ürettiği kokularla bayram mesaisinde

Muğla'nın 47 yıllık kolonyacısı, özel ürettiği kokularla bayram mesaisinde
Fenerbahçe deplasmanda 4 golle kazandı

Fenerbahçe deplasmanda 4 golle kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet