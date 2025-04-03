Fethiye'de yaban domuzları kent merkezine indi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi.
Muğla
Ormanlık alandan şehrin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi'ne inen yaban domuzları, araçların arasında dolaştı.
Domuzların rahat tavırlarını gören esnaf ile vatandaşlar ise cep telefonlarıyla hayvanları görüntüledi.
Yaklaşık 10 yaban domuzu, sokaklarda bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.