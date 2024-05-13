Dolar
32.21
Euro
34.76
Altın
2,339.86
ETH/USDT
2,986.00
BTC/USDT
63,160.00
BIST 100
10,205.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Felçli hasta 6 aylık fizik tedaviyle yeniden adım atmaya başladı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan ve geçirdiği Guillain-Barre Sendromu (bir tür felç) sonucu sadece kafasını hareket ettirebilen Uğur Çay, Kayseri'deki tedavisinin ardından yeniden yürümenin mutluluğunu yaşıyor.

Ramazan Kaya  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Felçli hasta 6 aylık fizik tedaviyle yeniden adım atmaya başladı Fotoğraf: Ramazan Kaya/AA

Kayseri

İki çocuk babası 49 yaşındaki Çay, AA muhabirine, 2022 yılı aralık ayında ellerinde ve parmak uçlarında uyuşma, 3-4 gün sonra da diz kapaklarında halsizlik hissettiğini söyledi.

Çay, bu belirtileri kendisinde olan gut hastalığı kaynaklı olduğunu düşünerek başta önemsemediğini dile getirdi.

Bir pazar sabahı kahvaltı yapmak için yataktan kalkmak istediğinde düştüğünü ifade eden Çay, şöyle konuştu:

"Hanımım ve oğlum geldi kaldırmaya, kaldıramadılar. 112'i aradık, geldiler. On adım attım, atmadım vücudum tüm gitti. Sadece kafamı ve gözlerimi oynatabiliyordum. Vücut hiç yok, kımıldayamıyorum. Acile götürdüler. Tahlillerden bir şey çıkmayınca Kayseri Şehir Hastanesine götürdüler. Gerekli tetkikler yapıldı, nöroloji servisine çıkardılar. Guillain-Barre Sendromu, yani kas ve sinir hastalığı teşhisi kondu. Doktor, bunun vücutta hızlı yayılan ama ağır iyileşen bir hastalık türü olduğunu söyledi. Tedaviye başlandı. Ondan sonra fizik tedaviye gönderdiler."

Fizik tedavi sonrası ayağa kalktığını dile getiren Çay, "6 ayda ayağa kalktım, ondan sonra yürümeye başladım. Ayakta duruyorum, seviniyorum. Bugün 5 adım yürüyorsam, yarın 7-8 adım attığımda seviniyorum. 'Ben bu işi başaracağım' dedim. Şu an yemeğimi kendim yiyebiliyorum, ihtiyaçlarımı giderebiliyorum. Normale dönmeye başladım. Bu da sabır ve azmimle oldu." diye konuştu.

Yaklaşık 8 ay yatalak kaldığını, bu süreçte en büyük destekçisinin ailesi olduğunu ifade eden Çay, fizik tedavi için haftanın 4 günü hastaneye gitmeye devam ettiğini belirtti.

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Havva Talay Çalış ise Guillain-Barre Sendromunun otoimmün (vücudun kendine karşı bağışıklık yanıtı oluşturması) bir hastalık olduğunu söyledi.

Bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar sonrası vücudun bağışıklık sisteminin kendisine yaptığı bir hastalık olduğuna dikkati çeken Çalış, "Yani otoimmün mekanizmalar sonucu ortaya çıkan bir hastalık. İlk önce ellerde, ayaklarda uyuşmayla gidiyor. Sonra bu simetrik, iki taraflı olan uyuşmalar solunum kas felcine kadar ilerleyebiliyor. Yani hayatı tehdit edecek duruma kadar gelebiliyor." dedi.

"100 binde 1-2 kişide görülüyor"

Bu hastalarla önce nörologların ilgilendiğini ve ilaç tedavisi uygulandığını anlatan Çalış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonrasında tutulan uzuvlara, kaslara göre bize rehabilitasyon amaçlı geliyorlar. 100 binde 1-2 kişide görülüyor ama Kayseri Şehir Hastanesinde daha fazla nüfusa hizmet ediyoruz. Tokat'tan, Sivas'tan, Yozgat'tan gelen hastalarımız oluyor. Çok ağır seyredebildiği gibi hafif de seyredebiliyor. Mesela sadece ellerde, ayaklarda uyuşma ve hafif kas güçsüzlükleriyle seyredebiliyor. Uğur Bey gibi tamamıyla bütün vücudun felç olduğu vakalar, çok nadir vakalarımız oluyor ama biz büyük bir hastane olduğumuz için her dönem bir hastamız yatıyor neredeyse. Şimdi bir hastamız daha var, Muhammed. Hastalarımızı da birbirleriyle tanıştırıyoruz ki böyle düzelmiş vakaları görünce onlara da moral, motivasyon oluyor. Daha çok çalışıyorlar."

Hastalıkta tedavi sürecinin 1 yıldan 3 yıla kadar uzayabileceğini belirten Çalış, "Hastanın kendisinde bitiyor. Eğer çalışırsa, egzersizlerini düzgün yaparsa hastamız iyileşiyor. Uğur Bey gerçekten egzersizlerine düzenli geldi. Hiçbir zaman pes etmedi. Kendisi yürüdüğü zaman bütün fizyoterapistler videoya çekip bize atıyorlar. Videoları görünce bayram ediyoruz. O zaman bize de ayrı bir motivasyon oluyor. İşimizi şevkle yapmamızı sağlıyorlar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'de ziyarete açılacak
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Trakya'da 2040'a kadar tarımda su ihtiyacının yüzde 10 ila 15 artabileceği belirlendi
Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Felçli hasta 6 aylık fizik tedaviyle yeniden adım atmaya başladı

Felçli hasta 6 aylık fizik tedaviyle yeniden adım atmaya başladı

Sevgisiyle hayata bağladığı kazazede kızının hastaneden yürüyerek çıkmasını istiyor

Beş çocuk annesi üniversite hayalini gerçekleştirmek için günde 120 kilometre yol kat ediyor

Çocuk Yuvası'nın "Maviş Anne"si huzurevinde yaşama tutunuyor

Çocuk Yuvası'nın "Maviş Anne"si huzurevinde yaşama tutunuyor
Engelli çocuklarının tedavisi için gecesini gündüzünü hastanede geçiriyor

Engelli çocuklarının tedavisi için gecesini gündüzünü hastanede geçiriyor
Kayseri'de menderesler tarım ve hayvancılığa hayat veriyor

Kayseri'de menderesler tarım ve hayvancılığa hayat veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet