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Yaşam

Fatih'te park edilmek istenen otomobil denize düştü

Fatih'te sürücüsünün sahilde park etmek için manevra yaptığı otomobil denize düştü.

İbrahim Halil Aktürk, Hikmet Faruk Başer  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Fatih'te park edilmek istenen otomobil denize düştü

İstanbul

Ayvansaray Haliç'te Murat G, 35 ABS 704 plakalı otomobilini sahilde park etmek istedi.

Sürücüsünün manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Haliç'e düştü.

Sürücü, son anda kendisini araçtan dışarıya attı, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından vinç yardımıyla denizden çıkarılan araç otoparka çekildi.

Sürücü Murat G, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

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