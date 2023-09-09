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Yaşam

Farkındalık oluşturmak amacıyla parkta kitap okudular

Van'da, Dünya Okuma ve Yazma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, parkta aileleriyle kitap okudu.

Mesut Varol, Yılmaz Kazandıoğlu  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Farkındalık oluşturmak amacıyla parkta kitap okudular Fotoğraf: Mesut Varol/AA

Van

Yarınları Koruma Derneği kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Dünya Okuma ve Yazma Günü kapsamında Kurtuluş Parkı'nda bir araya gelen dernek üyeleri ve gönüllü gençler, çocuklara kitap dağıttı.

Yüzleri boyanan çocuklar, aileleri ve gençlerle beraber kitap okudu, parkta keyifli zaman geçirdi.

Dernek Başkanı Gülcan Gözcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okumanın önemine işaret ederek toplumun giderek kitaplardan uzaklaştığını söyledi.

Kitap okuma etkinliğini kentin en işlek noktalarından birinde yaptıklarını anlatan Gözcü, "İnsanlarımıza okuma alışkanlığını aşılamayı hedefledik. İlgi yoğun, bu kadarını beklemiyorduk. Bu tarz etkinliklere çok ihtiyacımız var. Sivil toplum kuruluşları bu tarz projelere daha çok eğilmeli. Toplum olarak okumaya daha çok önem verelim. Spor gibi okumak da beynimizi zinde tutar. Günümüzde sosyal medya ve teknoloji bağımlılık haline geldi. Çocuklar artık parklarda bile ellerinde telefon, tabletle geziyor. Bu, kanayan bir yaramız. Bu tarz etkinliklerle aydınlanma yaşayabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerden Mihriban Balta da "Çocuklarla kitap okuduk. Amacımız daha iyi bir gelecek için çocukları bilinçlendirmek. Kitap sevgisini aşılamak güzel." dedi.

Çocuklardan Zeynep Gözcü ise "Etkinliğe ailemle katıldım, kitap okudum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Herkesin kitap okumasını isterim. Kitap okumak ruhun gıdasıdır." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda çocuklara ikramlarda bulunuldu.

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