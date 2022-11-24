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Yaşam

"Evrenler Arası Macera" oyunu görme engelli çocuklar için revize edildi

Çocukların zorbalıkla başa çıkabilmesi amacıyla geliştirilen "Evrenler Arası Macera" oyunu, görme engelli çocuklar için düzenlendi.

Özcan Yıldırım   | 24.11.2022
"Evrenler Arası Macera" oyunu görme engelli çocuklar için revize edildi

Ankara

Save The Children (Çocukları Kurtarın Fonu) tarafından yapılan açıklamaya göre, Avcılar Leyla Bayram İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla 7-11 yaş aralığındaki çocukların zorbalıkla başa çıkabilmeleri amacıyla geliştirilen oyun, yine çocuk katılımı ve liderliğinde okullardan ve sivil toplum kuruluşlarından gelen geri bildirim ve önerilerin ışığında, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla görme engelli çocuklar için daha kapsayıcı hale getirildi.

Oyun geliştirme sürecinde projenin paydaş okulları Avcılar Leyla Bayram İlkokulu ve Hatay Antakya Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu öğretmenleri için çocuk koruma, anlaşmazlık çözümü ve akran arabuluculuğu eğitimleri düzenlenirken, çocuklarla da akrandan akrana psikolojik ilk yardımı yaygınlaştıran "Arkadaşımı Destekliyorum" programı çalışıldı.

Ayrıca, çocuklarla akran arabuluculuğu grupları kuruldu.

Geçen yıl "Felis Global-Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik" ve "Kristal Elma - Oyun" kategorilerinden ödülle dönen "Evrenler Arası Macera" oyununun yeni sürümünün 1000 kopyası çeşitli uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşları ile okullara dağıtılmaya başlandı.

Oyunun yeni sürüm dijital ve yazdır-oyna formatları ise gelecek haftalarda "www.evrenlerarasimacera.com/indirme" bağlantısından indirilip oynanabilecek.

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