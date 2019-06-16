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Yaşam

Evladını teröre kurban veren babanın en acı 'Babalar Günü'

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda kuzeniyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Diyar Bilen'in babası Hasan Bilen, Babalar Günü'nü hüzünlü geçiriyor.

Muhammed Şamil Aliağaoğlu   | 16.06.2019
Evladını teröre kurban veren babanın en acı 'Babalar Günü'

Şırnak

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Diyar Bilen'in babası Hasan Bilen, Babalar Günü'ne hüzünlü girdi.

Silopi'de 5 Mayıs'ta bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra ilçeye dönmek üzere yola çıkan minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren sürücü Servet ve kuzeni Diyar Bilen'in ailelerinin acısı ilk günkü gibi taze.

Yeğenini ve evladını teröre kurban veren Hasan Bilen, saldırı sonrası ilk "Babalar Günü"nde özlem dolu.

Acılı baba Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu anlamlı günde hüzünlü olduğunu, oğlu Diyar'ı yitirdiğini halen kabullenemediğini söyledi.

"İlk defa günüm hediyesiz geçti"

Saldırının geçen ay yaşandığını belirten Bilen, "Acımız hala devam ediyor. En kısa sürede bu olayı yaşatanlar acısını çekecek. İki çocuğumuz da şehit oldu." dedi.

Devletin hep yanlarında olduğunu dile getiren Bilen, "Bizi sahipsiz bırakmadılar. Onlar devletimizin şehididir. Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağ olsun." diye konuştu.

Acısını Babalar Günü'nde daha fazla hissettiğini anlatan Bilen, "Her yıl bu çocuk Babalar Günü'nde bana bir hediye alırdı. İlk defa günüm hediyesiz geçti. Bizi bıraktı gitti." ifadelerini kullandı.

Baba Hasan Bilen, daha sonra eşi Asya ve torunlarıyla, terör saldırısında kaybettiği oğlu ve yeğeninin mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu.


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