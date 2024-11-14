Dolar
34.35
Euro
36.31
Altın
2,554.12
ETH/USDT
3,185.10
BTC/USDT
91,148.00
BIST 100
9,384.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Ahir Dağı Sulutarla mevkiindeki ormanlık alanda çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiye’ye hava saldırısı düzenliyor DRON- İspanya'dan Romanya'ya giden Transocean Barents adlı petrol platformu, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü - VTR -
logo
Yaşam

Evinde yaptığı uçağa paraşüt bağlayarak uçtu

Yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, evinde ürettiği uçağa paraşüt bağlayarak uçuş yaptı.

Ali Rıza Akkır  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Evinde yaptığı uçağa paraşüt bağlayarak uçtu

Muğla

Yamaç paraşütüyle gerçekleştirdiği aktivitelerle tanınan Kaval, 4 yıl önce çocukluk hayali olan uçak yapma fikrini hayata geçirmek için Denizli'de ikamet ettiği dönemde evinin salonunu atölyeye çevirdi.

Havacılıkta kullanılan alüminyum ve plastik malzemelerle uçağın gövdesini tamamlayan Kaval, uçağının ön kısmına da motor, pervane ve iniş takımları ekledi.

Fethiye'de karavana dönüştürdüğü otobüste yaşayan Kaval, karavanın yanında tamamladığı projesiyle Adana'da düzenlenen yamaç paraşütü festivalinde ilk kez uçtu.

Kendi yaptığı uçakla uçma hayalini gerçeğe dönüştüren Kaval, festivalde yaklaşık 25 dakika havada kaldığı anları aksiyon kamerası ile kaydetti.

"Videolarımı izleyip yamaç paraşütüne başlayan birçok kişi var"

Kaval, AA muhabirine, uçak yapma fikrinin bir köyde çocukluk yıllarında başladığını, hayalinin peşinden koşarken yamaç paraşütüyle tanıştığını söyledi.

Hayal ettiği projeye 2020'de evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek başladığını, gövdesini yaptıktan sonra uçağın kalan kısmını Fethiye'de karavanının yanında tamamladığını belirten Kaval, "Projeyi Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali'ne götürdüm. İlk uçuşumu Adana'da yaptım. Projenin her şeyi kendime ait. Bir paraşütün uçakla uçması dünyada tek. Bunun da adı 'parauçak'. Projem dünyanın her yerinden ilgi gördü." diye konuştu.

Kaval, Adana'da 256 metrelik bir yükseklikten havalandığını ifade ederek, uçağın önüne taktığı motor sayesinde 3 dakika sürecek uçuşu 25 dakikaya çıkardığını kaydetti.

Daha önceleri Adana'nın kebabını, Erzincan'ın dönerini, İzmir'in menemenini ve Türk kahvesini gökyüzüne taşıdığını hatırlatan Kaval, havada koltukta televizyon izlediğini, yatak odasını uçurarak havada uyuduğunu anlattı.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kaval, "Yamaç paraşütünde birçok projeye imza attım. Özellikle turizm bölgelerinin tanıtımına da katkım olduğunu düşünüyorum. Videolarımı izleyip yamaç paraşütüne başlayan birçok kişi var." dedi.

Kaval, yamaç paraşütünün güvenli bir spor aktivitesi olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı
Karabük'te bir kişinin çöken asma tavandan düşmesi güvenlik kamerasında
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi

Benzer haberler

Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi

Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi

Evinde yaptığı uçağa paraşüt bağlayarak uçtu

Samsun Çarşamba Havalimanı ile Çukurova Havalimanı arasında direkt seferler başladı

Muğla'da Hüsamlar Yeniden Projesi ile 511 hektarlık eski maden sahası doğaya kazandırılıyor

Muğla'da Hüsamlar Yeniden Projesi ile 511 hektarlık eski maden sahası doğaya kazandırılıyor
Adana'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organı karaciğer hastasına umut oldu

Adana'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organı karaciğer hastasına umut oldu
Adana merkezli "Kuyu-37" operasyonlarında yakalanan 282 zanlı adliyede

Adana merkezli "Kuyu-37" operasyonlarında yakalanan 282 zanlı adliyede
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet