Etiyopyalı minik Adem'in 2. Abdülhamid sevgisi

Fotoğraf: AA/Mehmet Kara

İSTANBUL

Sultan 2. Abdülhamid'i anma programı kapsamında kabri ziyarete gelen 4 yaşındaki Etiyopyalı Adem Emre Bilgili, sevecen tavırlarıyla ilgi odağı oldu.

Anma programına katılanların sevgi gösterisinde bulunduğu Adem, sevincini "Buraya Üsküdar'dan dedeme dua etmek için geldim. Abdülhamid dedemi çok seviyorum." sözleriyle ifade etti.

2014'te Etiyopya asıllı annesinin doğumun hemen ardından terk ettiği Adem, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve eşi Hamide Bilgili tarafından koruyucu aile olarak evlat edinildi.

Adem'i üçüncü çocukları olarak benimseyen Bilgili ailesi aldıkları karardan son derece mutlu olduklarını söyledi.

"Annesi belki bir gün gelir diye bekliyoruz"

Hamide Bilgili, Adem'in çok enerjik ve hayat dolu bir çocuk olduğunu belirterek, "Adem'in sadece annesinin Etiyopyalı olduğunu biliyoruz. Annesinin onu terk ettiğini duyunca evlat edinmeye karar verdik. Bazen 'Benim rengim neden farklı anne ' diye soruyor. İnsanlar onu çok seviyor ve ilgileniyor. Annesi belki bir gün gelir diye bekliyoruz. " diye konuştu.

Aynı zamanda Türçek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili de Adem'i diğer çocuklarından hiçbir fark gözetmeden büyüttüklerini ve tüm dostları tarafından Adem'in çok sevildiğini anlattı.

Adem Emre, Sultan 2. Abdülhamid'in mezarı başında dua etti.

Muhabir: Mehmet Kara