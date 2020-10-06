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Yaşam

Estetik mağdurlarını görünce her seferinde aynı acıyı yaşıyor

Antalya'da estetik sonrası dudağının zarar gördüğünü ileri süren ve tedavisi devam eden Songül Uzunoğlu, yaşadıklarının etkisinden kurtulamıyor.

Ayşe Yıldız   | 06.10.2020
Estetik mağdurlarını görünce her seferinde aynı acıyı yaşıyor Fotoğraf: Ayşe Yıldız/AA

Antalya

Antalya'da geçirdiği estetik operasyonu sonrası dudağının zarar gördüğünü iddia eden Songül Uzunoğlu, "Estetik mağdurlarını gördüğümde ağlıyorum. Yaşadığım zorluklar, travmalar gözümün önüne geliyor." dedi.

Özel bir tıp merkezinde geçirdiği estetik operasyon nedeniyle alt dudağının zarar gördüğünü öne süren 42 yaşındaki Uzunoğlu'nun, tedavisi devam ediyor. Yaşadığı zorlukları AA muhabirine anlatan Uzunoğlu, gözaltı morlukları için gittiği merkezde dolgu yapıldığını belirtti.

Önce ışık dolgusu yapılacağının söylendiğini ardından yağ dokusu yapıldığını aktaran Uzunoğlu, yapılan dolguların hiçbirinin tutmadığını dile getirdi.

Dolgudan sonra dudağındaki ana damarın tıkanması sonucu dokuların tamamen işlevini yitirdiğini anlatan Uzunoğlu, dudağını kaybettiğini, çok acılar çektiğini ifade etti.

"Çok dikkat etmek, iyi araştırmak gerekiyor"

Dolgu yapıldıktan sonra dudağının simsiyah olduğunu vurgulayan Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Çok acı çektim. Aylarca yemek yiyemedim, su bile içemedim. Psikolojik olarak hala çok kötüyüm. Çevremin etkisiyle bu işe kalkıştım, çok dikkat etmek, iyi araştırmak gerekiyor. Estetik mağdurlarını gördüğümde ağlıyorum. Yaşadığım zorluklar, travmalar gözümün önüne geliyor. Gerçekten yaşayan bilir. Estetikten mağdur olan kadınlar bana sosyal medyadan ulaşıyor."

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde dudağına iki kez doku nakli yapıldığını anlatan Uzunoğlu, ameliyatların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Uzunoğlu, "Psikolojimdeki acı kaybın karşılığı yok. Yanlış uygulanan estetiklerin sonucu vahim olabiliyor, ölümle sonuçlanabiliyor. Ben gülmesini unuttum, mimiklerimi kaybettim. Kahve içmeyi, sıcak yemek yemeyi özledim. Dudağınız yoksa siz tam olamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Hukuki süreç devam ediyor"

Uzunoğlu, mahkeme sürecinin devam ettiğini belirterek "Sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gittim, dokuların öldüğünü, damarın tıkandığını söylediler. Ağrıya dayanamıyordum. Hastanenin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan doku nakli yaptı. En az 5-6 operasyon daha geçireceğim." diye konuştu.

Antalya'da özel tıp merkezinde yaptırdığı estetik operasyon sonucu dudağının zarar gördüğünü ileri süren Songül Uzunoğlu, 19 Aralık 2019'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu yapan tıp merkezi ve doktor hakkında şikayette bulunmuştu. Uzunoğlu'nun Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine başlanmış, doku nakli gerçekleştirilmişti.

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