Eskişehir beyaza büründü
Eskişehir'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından yağan kar, kent merkezinde beyaz örtü oluşturdu.
Eskişehir
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü şehir merkezi ile kırsal mahallelerde, dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, gece de sürdü.
Güneşin yüzünü gösterdiği sabah saatlerinde bazı kişiler, kentin içinden geçen Porsuk Çayı çevresi ile cadde ve sokaklarda oluşan beyaz örtüyü cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kimi cadde ve sokaklarda, buzlanma nedeniyle araçlar ve yayalar ilerlemekte zorlandı.
Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki "Don Kişot" temalı Şelale Park'ta da güzel manzaralar kaydedildi.
Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA
Kent merkezinin karlı manzaraları dron görüntülerine de yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.