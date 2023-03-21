Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Erzurum'un İspir ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Erzurum
İlçede aralıklarla yağan sağanak yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü.
Gölyurt Dağı Çalı Dere mevkisinde yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
İspir Belediyesi ve Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışması yürüttü, yolda kalan araçları kurtardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.