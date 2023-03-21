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Yaşam

Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Erzurum'un İspir ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Tahsin Köksal  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Erzurum

İlçede aralıklarla yağan sağanak yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü.

Gölyurt Dağı Çalı Dere mevkisinde yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

İspir Belediyesi ve Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışması yürüttü, yolda kalan araçları kurtardı.

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