Erzurum'da yaralı bulunan kara akbaba tedaviye alındı
Erzurum'un Çat ilçesinde yaralı halde bulunan kara akbaba, tedavi altına alındı.
Erzurum
İlçe kırsalında yerde yaralı halde kara akbaba görenler Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.
Ekiplerce teslim alınan kara akbaba, bakım ve tedaviye alındı.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenesinde ayak bileğinde şişlik ve kanatlarında yaralar tespit edilen akbaba, tedavi edilmek üzere Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.