Dolar
34.70
Euro
36.72
Altın
2,659.98
ETH/USDT
3,560.80
BTC/USDT
95,781.00
BIST 100
9,622.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da Uluslararası 1. Arabuluculuk Şurası'nda konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da "4. Türkiye Tarım Zirvesi"nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne video mesaj gönderdi -VTR-
logo
Yaşam

Erzurum'da termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında Erzurum'da 18, Kars'ta 11, Ardahan'da 9, Ağrı'da 8, Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Günay Nuh, Abdullah Söylemez, Sidar Can Eren, Tevhid Furkan Nehri, Hüseyin Demirci, Cüneyt Çelik  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Erzurum'da termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Yoğun kar yağışlarının yerini soğuk havaya bıraktığı ve gece sıcaklığın sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü Erzurum, bölgenin en soğuk kenti oldu.

Soğuk havanın etkisiyle çatılarda ve şadırvanlarda buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Kentte birçok sürücü, araçlarının camlarını buzdan korumak için battaniye ve kartonla önlem almaya çalıştı.

Kars

Kars'ta da soğuk hava yaşamı güçleştiriyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü ilde vatandaşlar, soğuktan sorumak için araçlarını battaniyelerle örttü. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte kaldırımlarda da buzlanmalar oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta da araçların, evlerin camları buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bazı sürücüler, araçlarını battaniye sararak korumaya çalıştı.

Keklik Deresi'nde küçük şelaleler buzla kaplandı, Hançerli düzündeki göletler dondu.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, kar yağışıyla soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Havalar çok soğudu." dedi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Karayolları Şefliği ekipleri, küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ardahan

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Ardahan'da da soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlar buz tuttu.

Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Ağrı

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Murat Nehri'nin yüzeyinde buz parçaları akmaya başladı. Kentteki iş yerleri ve araçların camları buzla kaplandı. Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniyelerle örttü.

Kent sakinlerinden Ferhat Akdeniz, AA muhabirine, havaların bir anda soğuduğunu belirterek, "Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyi buldu. Ağrı zaten soğuk ama bu sene hem kış erken geldi hem de havalar soğudu. Aracımın camı buz tuttu, güneşin eritmesini bekliyoruz. Aracımın camında oluşan buzun çözülmesini bekliyorum, sonrasında çocuğumu okula bırakacağım." ifadelerini kullandı.

Tunceli

Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağıyla kaplandı, çatı saçaklarında buz sarkıtları oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü, derelerin de kısmen buzla kaplandığı kentte bazı yaban hayvanları, doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz
Adana merkezli 3 ilde sahte dolar operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın hakkında gözaltı kararı
Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı, 12 öğretmen yaralandı

Benzer haberler

Erzurum'da termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi

Erzurum'da termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi

"Sakin şehir" Şavşat'ın Karagöl Sahara Milli Parkı beyaza büründü

Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı Palandöken'de kayak sezonu başladı

Düzce'de donmak üzereyken bulunan köpek yavrularına "sıcak yuva" aranıyor

Düzce'de donmak üzereyken bulunan köpek yavrularına "sıcak yuva" aranıyor
Milli sporcudan Erzurum'un tarihi yapıları arasında kayak keyfi

Milli sporcudan Erzurum'un tarihi yapıları arasında kayak keyfi
Doğu Anadolu'da soğuk hava, kar ve tipi etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava, kar ve tipi etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet