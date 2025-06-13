Dolar
39.44
Euro
45.45
Altın
3,444.22
ETH/USDT
2,547.20
BTC/USDT
104,811.00
BIST 100
9,143.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Erzurum'da şehit babaları ile gazilerin Babalar Günü kutlandı

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentteki şehit babaları ile gaziler evlerinde ziyaret edilerek Babalar Günü kutlandı.

Talha Koca  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Erzurum'da şehit babaları ile gazilerin Babalar Günü kutlandı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

İl Müdürü Hasan Aykut, beraberindeki mesai arkadaşları ile kentteki bazı şehit babaları ile gazileri ziyaret etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aykut ve beraberindeler, geçen yıl 9 Aralık'ta Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine giderek baba Ahmet Nergiz'in gününü kutladı.

Daha sonra Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 11 Haziran 2018'de bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin merkez Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki baba evi ziyaret edildi.

Aykut ve ekibi burada da şehidin babası Kemal Çelebi'nin gününü kutladı ve hediye takdim etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aykut, AA muhabirine, şehitlerin emaneti aileleri her zaman ziyaret ettiklerini söyledi.

Şehit aileleri ile gazilere her konuda yardımcı olduklarını vurgulayan Aykut, "Babalar Günü'nde şehitlerimizin mukaddes emanetleri babalarımızla birlikteyiz. Babalar Günü olduğu için daha farklı bir önem arz ediyor, büyüklerimizi ziyaret ettik. Şehitlerin kanları ile sulanan bu topraklarda ahde vefa borcumuzu yerine getirmek ve birlik beraberliğimizi perçinlemek için il müdürlüğü olarak şehit yakınları ve gazilerimizin her zaman yanında olacağız." dedi.

Şehit babası Kemal Çelebi de ekiplerin sıkça ziyarete geldiğini belirterek, "Bugün Babalar Günü olduğu için ziyarete geldiler, memnun oldum." diye konuştu.

Ekipler daha sonra kentte yaşayan tek Kore gazisi 94 yaşındaki Recep Kekeç'i evinde ziyaret ederek gününü kutladı ve hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Oruç Reis araştırma gemisini inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur
Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı'nın temeli atıldı
KADEM "Türkiye'de Ailenin İyi Olma Hali ve Babalık Araştırması Raporu"nu yeniden yayınladı
Uzmanından "kene sayısında önceki yıllara göre olağanüstü bir artış yok" açıklaması

Benzer haberler

Erzurum'da şehit babaları ile gazilerin Babalar Günü kutlandı

Erzurum'da şehit babaları ile gazilerin Babalar Günü kutlandı

KADEM "Türkiye'de Ailenin İyi Olma Hali ve Babalık Araştırması Raporu"nu yeniden yayınladı

E-ticarette Babalar Günü hareketliliği

Esnaf, Babalar Günü alışverişlerinden 50 milyar lira ciro hedefliyor

Esnaf, Babalar Günü alışverişlerinden 50 milyar lira ciro hedefliyor
Koruyucu ailesi oldukları çocukla 30 yıllık hasretlikleri son buldu

Koruyucu ailesi oldukları çocukla 30 yıllık hasretlikleri son buldu
Trafikte kendisine hakaret eden kişiyle hastanede oyun alanı kurdurarak uzlaştı

Trafikte kendisine hakaret eden kişiyle hastanede oyun alanı kurdurarak uzlaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet