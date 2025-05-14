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Yaşam

Erzurum'a mayısın ortasında lapa lapa kar yağdı

Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı.

Muhammet Mutaf, Köksal Sayın  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Erzurum'a mayısın ortasında lapa lapa kar yağdı Fotoğraf: Muhammet Mutaf/AA

Erzurum

Kentte birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

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Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah iş yerlerine giden vatandaşları şaşırttı.

İlkbahar mevsiminin son ayında, araçların üzeri ve çatılar kısmen beyaza büründü.

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan'daki bazı dağlar da karla kaplandı.

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