Erzurum'a mayısın ortasında lapa lapa kar yağdı
Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı.
Erzurum
Kentte birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.
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Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah iş yerlerine giden vatandaşları şaşırttı.
İlkbahar mevsiminin son ayında, araçların üzeri ve çatılar kısmen beyaza büründü.
Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan'daki bazı dağlar da karla kaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.