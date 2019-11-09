Erzurum 'ecdadına saygı' için yürüdü
Erzurum'da genç ve yaşlı binlerce kişi, sabah namazı sonrası elde Türk bayrağı, dilde tekbir ile tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 142 yıl önceki Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'na yürüdü.
Erzurum
Anadolu'nun en önemli şehirlerinden olan ve bu nedenle "İslam'ın kilidi" olarak adlandırılan Erzurum'da binlerce kişi, 142 yıl önceki Osmanlı-Rus Savaşı'nda vatan savunması için "Mehmet"inin yardıma koşan ecdadının izinde aynı ruh ve heyecanla Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'na "saygı yürüyüşü" gerçekleştirdi.
Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzere iken ellerindeki nacak ile baltalarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'na "saygı yürüyüşü" organize edildi.
Kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki tabyalara yapılacak yürüyüş öncesi, tarihteki gibi cami hoparlörlerinden "Ey Erzurumlular, ey ahali. Düşman Aziziye tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin." çağrıları yapıldı.
Ezan ve çağrılarla kentteki camilerde buluşan ve aralarında yaşlılar ile çocukların da bulunduğu binlerce vatandaş, sabah namazı sonrası selalar eşliğinde önce Karskapı Şehitliği'ne giderek burada dua etti.
Soğuk havaya rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirler getiren vatandaşlar ile asker ve polislerin de katıldığı yürüyüş, 142 yıl önce şehrin Rusların eline geçmesinin önlendiği ve yaklaşık 500 sivilin de şehit olduğu Aziziye Tabyaları'nda tamamlandı.
"Dedeciğim ben geldim"
Üzerlerinde "Dedeciğim ben geldim" yazılı tişört bulunan çocukların da katıldığı yürüyüş sırasında dokuz pare top atışı da yapıldı. Bazı vatandaşlar, o günün manevi atmosferini yaşayabilmek için tabyaya tepeleri aşarak ulaştı.
Yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından ulaşılan tabyada Kur'an-ı Kerim okunup Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından dua edildi.
Vatandaşlar, tabyayı gezdikten sonra Aziziye savunmasında fedakarlığıyla tarihe geçen Nene Hatun'un kabrini de ziyaret ederek dua okudu.
Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tıpkı o gün olduğu gibi ezan ve selalardan sonra bugün de binlerce Erzurumlunun, kent merkezinden tabyalara kadar yürüdüğünü belirtti.
Erzurum'un "Anadolu'nun kilidi" olduğunu dile getiren Memiş, "Aynı zamanda emperyalist güçlerin daha ileriye geçmesine müsaade etmemiş bir halk, Dadaş kardeşlerimiz hakikaten öyleler. Hem Osmanlı İmparatorluğu hem de cumhuriyet döneminde bunu yapmış." dedi.
"142 yıl önceki mücadeleyi şimdi de veriyoruz"
Memiş, bu topraklarda yüzlerce yıl öncesine dayanan mücadelenin halen devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Emperyalist güçlerin Anadolu toprakları üzerindeki emelleri ve oyunları bitmek bilmiyor. Şimdi de sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu oyunları bozmak istiyoruz. Ülkemizin sınırlarında kurulmak istenen taşeron örgütlerin, devletlerin oluşmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü daha sonra sıra Türkiye'ye gelecek biliyoruz, bunun farkındayız. Asla buna müsaade etmeyeceğiz; ne devletimiz, ne kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ne de bu kahraman millet. Bu emperyalistlerin oyunlarına dün olduğu gibi bugün de karşı çıkacağız. 142 yıl önceki mücadeleyi şimdi de veriyoruz."
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de düzenlenen yürüyüşle binlerce Erzurumlunun şehitlerini hayırla andığını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.