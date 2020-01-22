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Yaşam

Erken doğan kuzular besicileri sevindirdi

Muş'ta koyunların erken doğum yapması küçükbaş hayvan yetiştiricilerini sevindirdi.

Yahya Sezgin   | 22.01.2020
Erken doğan kuzular besicileri sevindirdi

Muş

Muş'ta kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Yukarı Yongalı köyünde besiciler, erken dünyaya gelen kuzulara özenle bakıyor. 

Ezilme tehlikesine karşı ağıldaki ayrı bir bölümde tutulan kuzular, emzirmeleri için günde 2 kez anneleriyle buluşturuluyor. Kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntülere sahne oluyor.

Besici Eyüp Umul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyunlarının bu yıl bir ay erken doğum yaptığını söyledi. Soğuk hava ve ezilme tehlikesine karşı kuzularla özel olarak ilgilendiklerini belirten Umul, şöyle konuştu:

"Bir yıl boyunca emeğimizin karşılığı olarak bu kuzuları bekliyorduk. Ailemizin geçimini bu kuzular sayesinde yapıyoruz. Mayıs ayına kadar anne sütüyle beslenecekler. Kuzular sütten kesilene kadar koyunlardan süt sağmıyoruz. Kuzuları günde 2 kez anneleriyle bir araya getirip süt içmelerini sağlıyoruz. Üşüyüp hasta olmalarını engellemek için dışarı çıkarmıyoruz. Anne sütü ve özel yemlerle besliyoruz."

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