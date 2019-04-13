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Yaşam

Eriyen karlar yaban hayvanlarını zorluyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğadaki tilki, angıt, martı, leylek ve karga gibi hayvanlar baharın gelmesiyle eriyen karlar yüzünden arazide ve sulak alanlarda güçlükle yiyecek buluyor.

Hüseyin Demirci   | 13.04.2019
Eriyen karlar yaban hayvanlarını zorluyor

Kars

Kışın en sert geçtiği yerlerin başında gelen Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaban hayvanları, baharın gelmesiyle eriyen karlar yüzünden arazilerde ve sulak alanlarda güçlükle yiyecek buluyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden ve kışın oldukça çetin geçtiği yörelerden 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış'ta, hava sıcaklıklarının artmasıyla doğadaki beyaz örtü de erimeye başladı.

Beyaz örtünün hala kalkmadığı alanlarda çetin şartlar yüzünden zorlanan doğadaki tilki, angıt, martı, leylek ve karga gibi yaban hayvanları, karların erimesiyle oluşan sulak alanlarda da güçlükle yiyecek buluyor.

İlçenin Hançerli düzü mevkisinde yiyecek arayan bir tilkinin kar altındaki fareyi avlaması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kar altındaki farelere odaklanan tilki, 20-30 saniye hiç kıpırdamadan hareketlerini takip edip yerini belirlediği avını yakalamak için yaklaşık 1 metre zıplayıp kafasını kara gömdü. Bu şekilde yakaladığı fare ile karnını doyurmaya çalışan tilkiye kargalar da eşlik etti.

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