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Yaşam

Eriyen kar suları Tunceli'deki Çırtan Şelalesi'ne can kattı

Tunceli'de ilkbaharda eriyen kar suları, Pülümür Vadisi'ndeki Çırtan Şelalesi'nin yeniden güçlü akmasını sağladı.

Sidar Can Eren  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Eriyen kar suları Tunceli'deki Çırtan Şelalesi'ne can kattı Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Yaban hayatı ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle öne çıkan vadide karların erimesiyle doğa yeşillenmeye başladı.

Yaz ve sonbaharda suyu azalan, kışın da kısmen donan Meşeyolu köyü mevkisindeki Çırtan Şelalesi'nin de eriyen kar sularıyla daha güçlü akmaya başladığı görüldü.

Yaklaşık 50 metre yükseklikten akan şelale ile çevresi, günübirlik turlarla doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

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