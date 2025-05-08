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Yaşam

Erdek Körfezi kıyılarında müsilaj görüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj oluştu.

Oğulcan Bölükbaşı  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Erdek Körfezi kıyılarında müsilaj görüldü Fotoğraf: Oğulcan Bölükbaşı/AA

Balıkesir

Erdek Körfezi'nin Çuğra mevkisi kıyıları ile liman içinde müsilajın yoğunlaştığı görüldü.

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Limandaki teknelerin etrafını saran müsilaj, su yüzeyinde tabaka oluşturdu.

Çevre sakinlerince fark edilen müsilaj, bölgedeki etkisini sürdürüyor.

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