Erdek Körfezi kıyılarında müsilaj görüldü
Balıkesir'in Erdek ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj oluştu.
Balıkesir
Erdek Körfezi'nin Çuğra mevkisi kıyıları ile liman içinde müsilajın yoğunlaştığı görüldü.
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Limandaki teknelerin etrafını saran müsilaj, su yüzeyinde tabaka oluşturdu.
Çevre sakinlerince fark edilen müsilaj, bölgedeki etkisini sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.