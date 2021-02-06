Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne charter seferlerle gelen yabancı turistler ile seyahat ve konaklama izin belgesi alan yerli ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.
Kayseri
Charter seferlerle Ukrayna, Rusya, Polonya gibi ülkelerden Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat ve konaklama belgesi alan yerli ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Erciyes'te pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.
Dağ otellerinde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, tesislerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ediliyor.
Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu
Yarıyıl tatilinde Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ni dolduran ziyaretçiler de kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya'da bulunan yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 4 otel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına göre hizmet veriyor.
Yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gelen tatilciler, kar kalınlığının 1 metre olduğu Türkiye'nin en uzun 25 pistinde, kayak ve snowboard yaparak eğleniyor.
Kayak merkezinde görevli jandarma ekipleri de maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına dikkat edilmesi konusunda ziyaretçileri uyarıyor.
Bölgedeki Grand Kartal Otel'in genel müdürü Halit Ergül, AA muhabirine, kayak sezonunun yıl başında açılabildiğini belirterek, "Şu anda kar çok güzel, gayet iyi kar var. Tüm pistlerimiz açık. Herhalde sezonu nisan ayına kadar açık tutarız. Kar durumu çok iyi gidiyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.