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Yaşam

Erciyes'te kayak keyfi nisanda da sürüyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, mekanik tesisler ve pistler 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

Sercan Küçükşahin   | 15.04.2021
Erciyes'te kayak keyfi nisanda da sürüyor

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi, son dönemde aldığı "dünyada ilk en güvenli kayak merkezi" sertifikası ve yarışmalardaki dereceleri sayesinde kayakseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Erciyes Kayak Merkezi, aralarında çeşitli zorluk derecelerine sahip toplam 34 kayak pisti ile Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Develi, Hacılar, Tekir, Hisarcık gibi bölgelere kurulan toplam 154 karlama makinesi ile pistlerine kar takviyesi yapılan merkezde, paletli kar aracı olan snowcat turları da yapılıyor.

Snowcat ile Erciyes'i keşfetmek isteyenler, Çobanini Kamp Alanı'na kadar çıkıp geri dönüyor, dileyen de kayakla bol kar keyfi yapmayı tercih ediyor.

Öte yandan "Cat Ski" uygulaması sayesinde snowtruck ile yukarılara çıkıp bol karda muhteşem Erciyes'i tecrübe edenlerin sayısı da artıyor.

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