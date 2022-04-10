Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,239.70
BTC/USDT
42,538.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Erciyes'te kayak keyfi nisanda da devam ediyor

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ziyaretçiler, ilkbaharda yağan karla uzayan sezonda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Ergün Haktanıyan   | 10.04.2022
Erciyes'te kayak keyfi nisanda da devam ediyor

Kayseri

Kesintisiz kayak yapılan uzun pistlere, snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yanı sıra güvenli kayak merkezi sertifikasına da sahip Erciyes'te, nisanda da sezon devam ediyor.

Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturuyor.

Ziyaretçilerden Hüseyin Damar, bahar havasında kayak yaptıklarını, karın yeterli, pistlerin kayak için elverişli olduğunu söyledi.

Murat Anlı da ramazan ayında kayak yapmanın güzel olduğunu dile getirdi.

Tugay Kekeç ise Türkiye'nin farklı kentlerinde sıcak havada denize girilirken Erciyes'te kayak yapıldığına dikkati çekti.

Öte yandan pistlerdeki kar kalınlığı 120 santimetre ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 206'ya çıktı
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi

Benzer haberler

Erciyes'te kayak keyfi nisanda da devam ediyor

Erciyes'te kayak keyfi nisanda da devam ediyor

Sürüleriyle Aladağ yaylalarına çıkan besicilerin zorlu yolculuğu başladı

Kır navruzunu koparmanın cezası 109 bin lira

Kayseri'de çiftçilere 18 ton aspir tohumu dağıtıldı

Kayseri'de çiftçilere 18 ton aspir tohumu dağıtıldı
Fenerbahçe deplasmanda 4 golle kazandı

Fenerbahçe deplasmanda 4 golle kazandı
Sahillerde güneşli hava, Sarıkamış'ta kayak keyfi yaşanıyor

Sahillerde güneşli hava, Sarıkamış'ta kayak keyfi yaşanıyor