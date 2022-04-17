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Yaşam

Erciyes'te kayak keyfi devam ediyor

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde ziyaretçiler, uzayan sezonda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Ergün Haktanıyan   | 17.04.2022
Erciyes'te kayak keyfi devam ediyor

Kayseri

Kesintisiz kayak yapılan uzun pistlere, snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yanı sıra güvenli kayak merkezi sertifikasına da sahip Erciyes'te, nisanda da sezon kesintisiz devam ediyor.

Kayakseverler, merkezdeki Tekir, Hisarcık ve Hacılar kapıdaki pistlerde kayak yapıyor.

Öte yandan yerli ve yabancı ziyaretçiler, gondol ve mekanik tesis ağı ile de dağı gezebiliyor.

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