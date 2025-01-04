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Yaşam

Erciyes Kayak Merkezi'nde hedef 3 milyon ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ni geçen yıl yurt içi ve dışından 2,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl ise 3 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini bildirdi.

Esma Küçükşahin  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Erciyes Kayak Merkezi'nde hedef 3 milyon ziyaretçi

Kayseri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç eşi Necmiye Büyükkılıç ile Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakseverlerle bir araya geldi.

Kayak merkezinde incelemede bulunan Büyükkılıç, burada, Erciyes Kayak Merkezi'nin Türkiye'nin sayılı kayak merkezleri arasında yer aldığını, 19 mekanik tesise, 41 piste, 112 kilometrelik pist uzunluğuna sahip olduğuna dikkati çekti.

Güvenli ve uygun fiyatlı hizmet ortamıyla insanlara kayak keyfi yaşattıklarını aktaran Büyükkılıç, "Beyaz gelinliğine bürünmüş Erciyes'imizde ekiplerimiz sahada. Burada herhangi bir ihtiyaç olduğunda anında gerekli müdahaleler yapılıyor. Sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı yok, ekiplerimiz yine görevlerinin başında. Havaalanına 20 kilometre uzaklıkta olan ve 20 dakikada kolayca erişilebilen Türkiye'deki yegane bir kayak merkezinden söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erciyes Kayak Merkezine yapılan Yüksek İrtifa Merkezi ile bölgedeki turizm faaliyetlerini 12 aya yaymayı amaçladıklarını dile getiren Büyükkılıç, gelecek sezon Erciyes'i termal turizmle de buluşturacaklarını vurguladı.

Tüm kayakseverleri Erciyes'e davet eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Polonya, Rusya, Ukrayna, Çekya, Belarus, İskandinav ülkeleri, İngiltere ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hatırlanacağı üzere geçen sene yurt içi ve dışından 2,5 milyon misafirimiz oldu. Bu sene 3 milyonun üzerinde misafir bekliyoruz. Kayseri'miz konforlu, rahat, yeme içme mekanları huzurlu ve güvenli. Dolayısıyla hem keyif hem gastronomi kültürü hem de turizm kültürüyle zenginlikler şehri. Kayseri'mizi seviyoruz, Kayseri'mizin hizmetkarı olmayı onur sayıyoruz."

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