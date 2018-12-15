Engelli öğrenciler 'çalıkuşu' ile sosyalleşiyor

TEKİRDAĞ - ÖMER URAL

Tekirdağ'da müzik öğretmeni Melih Patoğlu, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) projesi kapsamında düzenlediği "müzik yarışması" ile engelli öğrencilerin sosyalleşmesini sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı göstermiş, projeler gerçekleştirmiş, yetenekli öğrencileri topluma kazandırmış, fedakarlıkları ve diğer nitelikleriyle farklılıklar ortaya koymuş "eğitimde fark yaratan öğretmenler" kategorisine alınan Melih Patoğlu, 2015 yılında geldiği Tekirdağ'da sosyal etkinlikler düzenleyerek engelli öğrencilerin müzik becerisini geliştirmek için çaba gösteriyor.

Melih Patoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'a 2015 yılında Gaziantep'ten geldiğini, ilk iş olarak da öğrenciler arasında müzik yarışması etkinliğini düzenlediğini söyledi.

Yarışmaya bine yakın öğrencinin katıldığını, bunların çoğunun engelli ve otizmli olduğunu vurgulayan Patoğlu, "İlk geldiğimizde il genelinde müzik yarışması düzenlemeye karar verdik. Ama bu sadece yarışma değil. Hem gösteri bölümü var, hem yarışma bölümü var. Yarışma bölümünde isteyen öğrenci, arkadaşlarıyla yarışıyor. Asıl gönüllere dokunan ise gösteri bölümü. Yarışmaya girmek istemeyen otizmli veya farklı engeli olan öğrencilerimiz, aldıkları müzik eğitimi sayesinde yeteneklerini sergileme imkanı buldular." diye konuştu.

"Bir çocuğun yaşaması gereken heyecanı yaşıyorlar"

Çocukların müzik ile kendilerini bulduklarını ve çok keyifli dakikalar yaşadığını anlatan Patoğlu, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'da engelliler okulundan, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'nden (OÇEM) bu yarışmaya birçok katılım sağlandı. Geçen sene toplamda bine yakın öğrenciye ulaştık. Bu sene de daha büyüğünü yapacağız. Bu etkinlikte biz engelli öğrencilerimize bir ortam sunmuş oluyoruz. Onların kendi öğretmenlerinin de çok büyük payı var. Aileleriyle çok ciddi zaman ayırarak, emek harcayarak buraya geliyorlar. Bu çocukların hayatlarına müzik girdiği zaman, onlarda çok büyük bir farkındalık oluşturuyor. Sahneye çıkıyorlar, kendilerini ifade ediyorlar, şarkı söylüyorlar, bir çocuğun yaşaması gereken tatları heyecanları orada yaşıyorlar."

"Öğretmenlik vicdandan beslenen bir meslektir"

Sanat eğitiminin insanın tüm hayatına olumlu anlamda değer kattığını ifade eden Patoğlu, şöyle devam etti:

"Müziğin olumlu etkilerini çocukta uzun süre görebiliyorsunuz. Öğretmenlik vicdandan beslenen bir meslektir. Ömür boyu insan ailesine, annesine, mesleğine, eşine, çocuğuna saygılıysa bunda sanat eğitiminin katkısı vardır. Her çocuğun bir sanat eğitimi alması gerekiyor. Bu işe de bu yüzden başladık. İl Milli Eğitim Müdürümüz, okul müdürümüz bu yarışmayı düzenlerken bizleri desteklediler. Öğrenci ailelerimiz de bu projeyi desteklediler ve çok yardımcı oldular."