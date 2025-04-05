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Yaşam

Engelli oğlunun ameliyat parasını dolandırıcılara kaptırmaktan polis sayesinde kurtuldu

Mersin'de, telefonda kendilerini emniyet personeli gibi tanıtan şüpheliye inanıp engelli oğlunun göz ameliyatı için biriktirdiği dövizi bozduran kişi, parayı göndermek için bankaya giderken danıştığı polisler sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Serkan Avci  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Engelli oğlunun ameliyat parasını dolandırıcılara kaptırmaktan polis sayesinde kurtuldu Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Toroslar ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Mithat Kaya'yı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, "kimlik bilgileriniz ele geçirildi, dolandırıcıları yakalayacağız" bahanesiyle parasını ilettiği banka hesabına yatırmasını istedi.

Görüşmenin ardından Kaya, görme bozukluğu olan zihinsel engelli oğlu Muhammet Ali Kaya'nın (26) ameliyatı için biriktirdiği dövizi Akdeniz ilçesindeki kuyumcuda bozdurdu.

Kaya, şüphelinin verdiği hesaba 150 bin lira göndermek için bankaya giderken önünden geçtiği Mersin Adliyesi'ndeki polis noktasında bekleyen ekiplere durumu anlattı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürülen Kaya, ekiplerin bilgilendirmesi sayesinde "sahte polisler" tarafından dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Ekipler, olaya karışan şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaya'nın kuyumcuda döviz bozdurması, bankaya gittiği sırada yol üstündeki Mersin Adliyesi'nin çevresinde bir süre beklemesi ve sonrasında polislere danışması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"Polis gibi aramışlardı, arkadan telsiz sesi geliyordu"

Mithat Kaya, AA muhabirine, olay günü anne ve babasının trafik kazası geçirdiğini söyledi.

Panikle evden çıkarken telefonunun çaldığını dile getiren Kaya, şunları anlattı:

"Telefonla arayan kişi 'Seni takibe almışlar, biz polisiz, WhatsApp'ını aç' dedi. WhatsApp yazışmasına girdiğimde tüm kimlik bilgilerimi görünce tedirgin oldum, şaşırdım. Çocuklarım ismine kadar her şey vardı. 'Senin kimlik bilgilerini ele geçirmişler, her şeyin şu anda tehlikede. Telefonunu açık bırak, seni takip edelim' dediler. O an korktum. Paramın olup olmadığını da sordu ve sonrasında 'Paranı al gel, bankaya yatıralım, dolandırıcıları yakalayalım' dedi. Polis gibi aramışlardı, arkadan telsiz sesi geliyordu."

Kendisini bilgilendiren ekiplere teşekkür eden Kaya, şöyle konuştu:

"Parayı oğlumun göz ameliyatı için biriktirmiştim. Demek ki helal paraymış. Allah polisimizden razı olsun. Onların sayesinde çocuğumuzun ameliyat parası cebimizde kaldı. Türk polisinin telefonla arayıp para istemeyeceğinin bilincine yeni vardım. Eğer para istiyorlarsa bilinmelidir ki onlar dolandırıcıdır. Kimse onlara inanıp güvenmemeli. Direkt en yakın karakola, şubeye gidip polisimize derdinizi anlatın."

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