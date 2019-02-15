Engelli Feride'nin tek hayali kendine ait bir oda

Şanlıurfa'da maddi durumlarının yetersiz olması nedeniyle annesi, babası ve 3 kardeşiyle aynı odada yaşayan 11 yaşındaki engelli Feride Şahin, kendisine ait rengarenk bir odanın hayaliyle yaşıyor.

ŞANLIURFA - YASİN DİKME

Şanlıurfa'da maddi durumlarının yetersiz olması nedeniyle annesi, babası ve 3 kardeşiyle aynı odada yaşayan 11 yaşındaki engelli Feride Şahin, kendisine ait rengarenk bir odanın hayalini kuruyor.

Gelişim geriliği ve zihinsel engeli bulunan Feride'nin ailesi, kızlarının bu hayalini gerçeğe dönüştürmek ve yüzünde gülücükler görmek için hayırseverlerden destek bekliyor.

Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katında bulunan tek odalı evde annesi, babası ve 3 kardeşiyle yaşayan Feride, AA muhabirine, ailesini çok sevdiğini söyledi.

Ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını anlatan Feride, "Evde annem, babam ve kardeşlerimle burada uyuyoruz. Kendime ait bir odam, bir yatağım olsun istiyorum. Televizyon seyretmeyi çok seviyorum. Çizgi film çıkınca çok seviniyorum. Televizyonumda hep çizgi film olsun istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bana yardım etsinler." dedi.

"Feride gelişmiyor, zeka ve fiziki yönden hep geriye gidiyor"

Anne Gülçin Şahin, Feride doğduktan sonra hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını ancak büyüdükçe bir şeylerin ters gittiğini anladıklarını ve doktora götürdüklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Eşimle 12 yıl önce evlendik. İlk çocuğumuz Feride'ye hamile kaldığımda doktorlar çocuğumun normal olduğunu söyledi. Doğumdan sonra her şey yolunda gidiyordu. Çocuğumun hiçbir şeyi yoktu. Kızımız büyüdükçe bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettik. Çocuğun gelişmemesi üzerin hastaneye gittik. Doktorlar önceleri teşhis koyamadı. Kızımız 6 yaşına kadar yürüyemedi, 7 yaşından sonra az da olsa konuşmaya başladı. Doktorlar bize kızımızda zeka geriliğiyle birlikte fiziksel gelişiminin de zayıf olduğunu söylediler. Şu anda 11 yaşında olmasına rağmen 17 kilogram. Feride gelişmiyor, zeka ve fiziki yönden hep geriye gidiyor."

"Tek hayalli renkli kağıtlı çocuk odası"

Kızının, engeli nedeniyle fazla konuşamadığını anlatan Şahin, sağlık durumu nedeniyle hiç okula gidemeyen kızını, haftada 2 gün rehabilitasyon merkezine götürdüğünü kaydetti.

Şahin, eşi ve çocuklarıyla evlerinin bir odasını kullanabildiklerini, diğer odaların boş olduğunu dile getirerek, "Kızım rehabilitasyona gitmediği zamanlar hep evde. Feride televizyonda çizgi film izlemeyi çok seviyor. Kendisinin renkli kağıtlı bir odasının olması istiyor. Hep bunu bizden ister, 'anne benim de odam olsun hiçbir şey istemem' deyip durur. İmkanlarımız yetersiz, eşim bir terzide çalışıyor. Kazandığıyla masrafımızı zor çıkarıyor. Feride ile birlikte 4 çocuğumuz var. Kızımın hayalinin gerçekleşmesi için hayırseverlerden yardım bekliyorum." dedi.