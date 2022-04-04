Dolar
14.70
Euro
16.18
Altın
1,930.18
ETH/USDT
3,475.10
BTC/USDT
46,122.00
BIST 100
2,285.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Haydarpaşa Limanı yanaşma manevrası sırasında karaya oturan 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli yük gemisine, kurtarma römorkörleri ile müdahale ediliyor.
logo
Yaşam

Engelli 'can dostları' el becerisiyle yürütmeye çalışıyor

Kocaeli'de fabrika işçisi Abdulmenaf Çelik, felçli köpek, kedi, kuzu, koyun ve tavşanların yürüyebilmesi için yürüteç yapıyor.

İbrahim Aktaş   | 04.04.2022
Engelli 'can dostları' el becerisiyle yürütmeye çalışıyor Fotoğraf: İbrahim Aktaş/AA

Kocaeli

Kocaeli'de bir fabrikada işçi olarak çalışan Abdulmenaf Çelik, felçli hayvanlar için sponsorların desteğiyle 4 yılda 400'ü aşkın yürüteç yaptı.

Dilovası ilçesinde yaşayan Çelik, yürüyemeyen hayvanlar için sponsorların desteğiyle aldığı alüminyum malzeme, pazar arabası tekerleği, sünger ve kumaşlardan yürüteç üretiyor.

Türkiye'nin dört bir yanından sosyal medya aracılığıyla felçli sahipsiz hayvanlar için talepler alan Çelik, 4 yılda aralarında kuzu, koyun, tavşanın da olduğu 400'ü aşkın felçli hayvanı "ayağa kaldırmayı" başardı.

El hünerini sadece çalıştığı fabrikada kullanmayan Çelik, kurmak istediği tam teşekküllü bir atölyeyle daha fazla engelli hayvana ulaşmayı amaçlıyor.

"Hayvanların hayatına dokunmaya çalışıyoruz"

Abdulmenaf Çelik, AA muhabirine, evinin bahçesindeki küçük odada hafif ayarlanabilir yürüteçleri yapmaya çalıştığını belirterek, şu ana kadar 30 şehre yürüteç gönderdiğini söyledi.

Dört yılda 400'ü aşkın engelli hayvanın hayatına dokunduğuna işaret eden Çelik, "Sadece engelli kediye, köpeğe değil, engelli kuzuya, koyuna ve tavşana da yürüteç yaptık. Elimizden geldiğince bu engelli hayvanların hayatlarını kolaylaştırmak için bazen gece gündüz çalışarak hayvanların hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Bir yürüteci 350-400 liraya mal ediyoruz. Normalde almak isteseler 4 bin lira civarında." diye konuştu.

Çelik, duyarlı insanların kendisine ulaşarak destek verdiğini belirterek, en son "Kıvrık" adındaki ön ayakları kırık olan köpeğe yürüteç yaptığını söyledi.

Sponsorların desteğiyle "Kıvrık"a bu yürüteci hediye ettiklerini dile getiren Çelik, "Biz de bir şekilde ücretsiz olarak yaptığımız bu yürüteçle onun hayatını kolaylaştırmaya çalıştık." dedi.

Çelik, tam teşekküllü bir atölyeye sahip olmayı hedeflediğini vurgulayarak, engelli hayvanlar için protez bacak çalışması yapmak istediğini kaydetti.

"Kıvrık'ı küçükken bebek arabasıyla gezdiriyordum"

Engelli köpeği "Kıvrık"a yürüteç yaptıran Ömer Ayhan da ormanda ön ayakları kırık şekilde bulduğu hayvanın 6 ay tedavi gördüğünü anlattı.

"Kıvrık"ın ayaklarının kaynadığı için tedavisinin devam edemediğini belirten Ayhan, "Kıvrık 3 yıldır benimle. Daha küçükken bebek arabasıyla gezdiriyordum. Sonra Başiskele Belediyesinden market arabası temin ettik, onunla geziyordu." dedi.

Daha sonra sosyal medya hesaplarından Çelik'e ulaşarak "Kıvrık" için yürüteç yapmasını istediğini anlatan Ayhan, yürüteci teslim aldığını, bu süreçten sonra köpeğinin buna alışma döneminin olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1405, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'in Şanghay kentine Kovid-19'la mücadele için binlerce sağlıkçı gönderildi
Haftalık il bazlı 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'i Buça'da 'savaş suçu' işlemekle itham etti
Türkiye'de 9 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Engelli 'can dostları' el becerisiyle yürütmeye çalışıyor

Engelli 'can dostları' el becerisiyle yürütmeye çalışıyor

Mavi vatan nöbetinde bahriyeliler ilk iftarını yaptı

"Orman Kütüphanesi"nde kitaplar doğayla iç içe okunuyor

e-Devlet üzerinden 47 bin 343 kişi 'engelli kimlik kartı' sahibi oldu

e-Devlet üzerinden 47 bin 343 kişi 'engelli kimlik kartı' sahibi oldu
Sahipsiz köpeklerden kaçarken cipin altında kalan bisikletli çocuk yaralandı

Sahipsiz köpeklerden kaçarken cipin altında kalan bisikletli çocuk yaralandı
Farklı meslek gruplarından tiyatro tutkunları sahnede bir ara geliyor

Farklı meslek gruplarından tiyatro tutkunları sahnede bir ara geliyor