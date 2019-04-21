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Yaşam

Engellerini 'dört nala' aşıyorlar

Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören çocuklar, Bursa Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirilen "Engelsiz Yarınlara Dört Nala" projesi kapsamında ata binerek moral kazanıyor.

Mustafa Bikeç   | 21.04.2019
Engellerini 'dört nala' aşıyorlar

Bursa

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu ile Atlı Spor Topluluğu'nun hayata geçirdiği "Engelsiz Yarınlara Dört Nala" projesine katılan spastik engelli çocuklar, ata binerek moral kazanıyor.

Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören çocuklara, "Engelsiz Yarınlara Dört Nala" projesiyle moral kazanarak günlük yaşam için motive ediliyor.

BUÜ Görükle Yerleşkesi'ndeki Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'na aileleriyle gelen, 3,5-8 yaşlarındaki spastik engelli çocukları Atlı Spor Topluluğu gönüllüsü üniversite öğrencileri karşılıyor. Atları seven çocuklar, daha sonra bahçede yapılan yemekleri yiyor. Spastik çocuklar, yemeğin ardından ata binerek eğlenceli vakit geçiriyor.

Atlı Spor Topluluğu Başkanı Furkan Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluluğun 1996 yılında kurulduğunu söyledi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yıllardır farklı projeler yaptıklarını belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

"Engelsiz Yarınlara Dört Nala projesi 11 yıldır sürdürüyor. Buradaki amacımız çocuklarımızın atla terapi kapsamında ailelerinde farkındalık yaratmak ve onları bilinçlendirmek. Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezinden alıp araçlarla buraya getiriyoruz. Yaklaşık 6 hafta sürüyor bu etkinlik. Her gün birkaç saat buraya gelerek vakit geçiriyorlar. Amacımız çocukları hastane ortamından çıkartıp daha iyi vakit geçirmelerini sağlamak."

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