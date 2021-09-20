Dolar
8.66
Euro
10.15
Altın
1,759.72
ETH/USDT
3,129.20
BTC/USDT
44,753.00
BIST 100
1,397.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Engeline rağmen öğrenme azmiyle çevresine örnek oluyor

Kırklareli'nde doğuştan omurga hastalığı bulunan yüzde 96 bedensel engelli Cansu Çoban, 23 yaşında okumayı öğrendi, ardından açık öğretime kaydolup ilk ve ortaokulu tamamlayarak liseye geçti.

Özgün Tiran   | 20.09.2021
Engeline rağmen öğrenme azmiyle çevresine örnek oluyor Fotoğraf: Özgün Tiran - Anadolu Ajansı

Kırklareli

Kırklareli'nde engeli nedeniyle eğitim hayatına geç başlayan kadının, aradaki farkı kapatmak için verdiği mücadele ve azmi takdir topluyor.

Doğuştan omurga hastalığı (meningosel) bulunan yüzde 96 bedensel engelli Cansu Çoban (27) engeli nedeniyle eğitim alamadı.

İçindeki öğrenme azmiyle Kırklareli Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan okuma yazma kurslarına katılan Çoban, 23 yaşında okumayı söktü, yazmaya başladı.

Çoban, açık öğretim ile ilk ve ortaokulu bitirip liseye geçiş yaptı.

Lise eğitimine devam eden Çoban, aynı zamanda hobi kurslarına gidiyor, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde yer alıyor.

Anne ve babasının yardımıyla sabah saatlerinde akülü arabasına bindirilen Cansu Çoban, üyesi olduğu ve rampası bulunmadığı için basamaklarını ellerinin üzerinde çıktığı Engelliler Yaşam Derneği'nde, Türk dili ve edebiyatı, matematik ve coğrafya dersleri ile cam seramik kursuna katılıyor.

"Okumak çok güzelmiş"

AA muhabirine, engelli bir birey olarak tüm zorluklara rağmen yaşamını sürdürdüğünü anlatan Çoban, okuma yazma öğrendikten sonra hayata bakış açısının değiştiğini söyledi.

Bilgiye ulaştıkça insanın öz güveninin arttığını vurgulayan Çoban, "Okumak çok güzelmiş. Allah'ın izniyle 'üniversite mezunuyum' dediğim günleri de göreceğim. Çok güzel bir duygu. İnsanlar 'senin azmine hayranım' dediğinde çok mutlu oluyorum. Engelli bireyler kendilerini lütfen kapatmasın evlere. Azmetsinler, mutlaka başaracaklardır." dedi.

Her geçen gün kendini geliştirdiğini ifade eden Çoban, hiçbir engellinin eve kapanmaması gerektiğini vurguladı.

Okuma yazma öğrenmeden önce içine kapalı olduğunu dile getiren Çoban, "Okuma yazma öğrendikten sonra her şeyi öğrenmeye başladım. Bir sürü kitap aldım okudum. Okudukça okumak geliyor içimden. İlk okuma yazma öğrendiğimde, televizyonda bir yazı çıktığında 'ben bunu okuyorum' sevinci yaşamak çok ayrı bir duygu. 'Artık ben de bir şeyleri okuyabileceğim, artık ben de sokak isimleri okuyabileceğim' dediğim gün dünyalar benim oldu." diye konuştu.

Çoban, üniversite hayaline ulaşmak için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'dan Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı kararı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 26 bin 398 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19'a yakalanan müteahhit aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Benzer haberler

Engeline rağmen öğrenme azmiyle çevresine örnek oluyor

Engeline rağmen öğrenme azmiyle çevresine örnek oluyor

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaklaşık 48 bin öğrenci ders başı yaptı

Siirtli çocuklar 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğlenirken trafik kurallarını öğrenecek

Milli Eğitim Bakanı Özer: Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları belirledik

Milli Eğitim Bakanı Özer: Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları belirledik
İtalya'da Kovid-19 önlemleri eşliğinde yaklaşık 4 milyon öğrenci için ders zili çaldı

İtalya'da Kovid-19 önlemleri eşliğinde yaklaşık 4 milyon öğrenci için ders zili çaldı
Milli Eğitim Bakanı Özer: En son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir

Milli Eğitim Bakanı Özer: En son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir