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Yaşam

Endonezya'daki Marapi Yanardağı'nın patlama anı ve kül yağmuru görüntülendi

Endonezya'daki Marapi Yanardağı'nın yeniden patlama anı ve ardından gelen kül yağmuru görüntülendi.

Mehmet Alaca, Aleyna Çil  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Endonezya'daki Marapi Yanardağı'nın patlama anı ve kül yağmuru görüntülendi

Agam

Batı Sumatra'daki Marapi Yanardağı Gözlem Merkezi, son dönemde hareketliliğiyle sıkça gündeme gelen yanardağın patlama anını ve ardından yaşanan kül yağmurunu kaydetti.

Herhangi bir can kaybına yol açmadığı belirtilen patlamadan kaynaklanan küller, yakındaki köylerde yolları ve araçları kapladı.

Ayrıca, yetkililerin 10 Ocak'ta yanardağın alarm seviyesini 2'den 3'e çıkarmasının ardından, 12 Ocak'tan bu yana en az 100 bölge sakini tahliye edildi.

Marapi Yanardağı'nın aralık ayının başlarında patlaması sonucu 23 kişi hayatını kaybetmiş, 50 dağcı afet bölgesinden kurtarılmıştı. Yanardağ, aynı ayın sonuna doğru yeniden harekete geçmişti.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Marapi, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olmakla ve ani patlamalarıyla biliniyor.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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