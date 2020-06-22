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Yaşam

Emekli ormancı doğa sevgisini sanatla birleştirdi

Düzce'de orman koruma memuru olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve doğadan kopamayarak yaylaya yerleşen Hüsnü Şahin, doğa sevgisini sanatla birleştirdi.

Ömer Ürer   | 22.06.2020
Emekli ormancı doğa sevgisini sanatla birleştirdi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Yıllarca Düzce'nin ormanlarında koruma memuru olarak çalışan 67 yaşındaki Hüsnü Şahin, emekli olduktan sonra şehir hayatına alışamadı.

Sık sık ormana giden ve çok sevdiği doğayla baş başa kalmak isteyen Şahin, Beyköy beldesine bağlı 1200 rakımlı Odayeri Yaylası'nda tek odalı ev yaparak yaşamını burada sürdürmeye başladı.

Kış aylarında da bölgede kalan Şahin, hem yaylanın hem de ormanın gönüllü bekçiliğini yapıyor.

Doğa, hayvan ve ağaç sevgisini yaylada sürdürdüğü yaşamla birleştiren Şahin, boş zamanlarını değerlendirmek için de ağaç parçalarından çeşitli eserler yapıyor.

Çevreden topladığı ağaç parçaları ve dallarıyla gerçek boyutlarda insan, geyik, yılan, domuz gibi figürler yapan Şahin, hem sanatçı ruhunu ortaya koyuyor hem de bu figürlerle yaban hayvanlarını evinden uzak tutuyor.

"Doğada olmaktan keyif alıyorum"

Hüsnü Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra ormandan ve doğadan kopamadığını söyledi.

Yaylaya yerleşmeye karar verdiğini dile getiren Şahin, burada da boş zamanını değerlendirmek için ağaç parçalarından eserler yapmaya başladığını anlattı.

Şahin, çevreden topladığı farklı şekillerdeki ağaç parçalarını hayvan figürlerine dönüştürdüğünü aktararak, "Yıllarca ormandaydım, birçok yabani hayvanla karşılaştım. Hayvanları seviyorum, hatta tilki bile besledim ama avcılar yabani diye vurdu. Özellikle insan figürünü koyunca hayvanlar buraya çok yaklaşmıyor. Bir nevi evi ve çevresinde yetiştirdiğim ürünleri de korumuş oluyorum." diye konuştu.

Doğada olmaktan keyif aldığını dile getiren Şahin, "Emekli olduktan sonra şehir hayatına alışamadım ve buradayım. Pandemi döneminde eşim de geldi yanıma, burada hayatımızı sürdürüp gidiyoruz. 'Emeklilik bu olsa gerek.' dedim ve hayatımı böyle sürüdürüyorum." ifadelerini kullandı.

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