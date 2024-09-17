Emekli edilen 3 mayın arama köpeğine özenli bakım
Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev aldıkları operasyonlara hassas burunlarıyla büyük katkı sağlayan dedektör köpekler "Afiş", "Liman" ve "Sakit"e emeklilik dönemlerinde de özenle bakılıyor.
Batman
İl Jandarma Komutanlığında patlayıcı arama konusunda özel personel tarafından verilen eğitimle uzmanlaştırılan hassas burunlardan "Afiş", "Liman" ve "Sakit" kentte yıllarca güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği terörle mücadele çalışmalarında görev aldı.
Gizlenen patlayıcıların bulunup imha edilmesinde güvenlik güçlerinin başarılarına destek sunan "Afiş" ve "Sakit" 2021, "Liman" ise 2022 yılında görev süresini doldurarak emekli edildi.
Üç mayın arama köpeği, emeklilik dönemlerini İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki köpek unsurları biriminde sürdürüyor.
Köpekler JAKEM tarafından denetleniyor
Mayın arama köpeği eğiticisi Jandarma Uzman Çavuş Özkan Boztepe, AA muhabirine, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev alacak köpeklerin büyük çoğunluğunun Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında yetiştirildiğini söyledi.
Hizmete alınacak köpeklerin üç aşamada teste tabi tutulduğunu belirten Boztepe, "Köpekler oyun oynama, arama-bulma, alarm işaret şekli, ısırma, agresiflik, çevreye ve zemine duyarlılıkları gözlemlenerek ırk özelliklerine göre mayın-arama, bomba arama, iz takip, erzak tespit, asayiş operasyon, arama kurtarma, kadavra arama, uyuşturucu madde arama, yangın tespit, çay ve tütün tespiti branşlarına ayrılırlar. Bütün testlerden geçen ve başarılı olan köpek, eğiticisi ile birlikte 20 haftalık bir eğitime tabi tutulur." dedi.
Bir köpeğin ortalama ömrünün 11 ila 13 yaş arası olduğunu anlatan Boztepe, köpeklerin her yıl JAKEM Komutanlığı tarafından denetime tabi tutulduğunu, yaş veya sağlık nedeniyle görevlerini sağlıklı şekilde yerine getiremeyeceği değerlendirilen köpeklerin emekli edildiğini belirtti.
Aşıları düzenli yapılıyor, sağlık hizmeti sunuluyor
Boztepe, emekli edilen köpeklerin yaşamları boyunca son görev yaptıkları birliklerinde ağırlandığını dile getirerek, köpeklerin bakım, iaşe ve sağlık hizmetlerinin bu birlikler tarafından karşılandığını söyledi.
Emekli köpeklerin yıllık aşılarının aksatılmadan yapıldığını bildiren Boztepe, hastalandıklarında veteriner hekim tarafından muayenelerinin yapıldığını, gerektiğinde sağlık kuruluşlarına sevk edildiklerini aktardı.
Köpeklere mamanın yanı sıra kemik sağlığı için belirli günlerde yumurta, süt ve yoğurt gibi ürünler verildiğini dile getiren Boztepe, "Emekli olan köpeklerin bakıcıları, görev için yeni köpek alsa da eski ortaklarına bakmaya, onları eğitmeye ve onlarla ilgilenmeye devam eder." dedi.
Batman İl jandarma Komutanlığı bünyesinde 3 emekli hizmet köpeğinin bulunduğunu anlatan Boztepe, "Afiş" ve "Liman"ın 9 yıllık hizmet süresinin ardından JAKEM Komutanlığı tarafından yapılan denetleme sonucu emekli edildiğini, "Sakit"in ise 4 yıllık hizmet süresinin ardından sağlık problemleri nedeniyle emekli olmasına karar verildiğini söyledi.
Boztepe, "Köpeklerimiz görev süreleri boyunca arazi, mağara ve sığınaklarda terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcının yakalanmasını sağlamıştır." ifadelerini kullandı.
Emekli köpeklerin bakım ve temizliklerinin günlük olarak yapıldığını, her ay banyo imkanı sağlandığını, diş sağlığının korunması için oyuncak kemik verildiğini, emeklilik dönemlerini aktif geçirmelerinin sağlandığını vurgulayan Boztepe, ayrıca yaşlarının ilerlemiş olması nedeniyle göz, tüy ve tırnak sağlıklarının korunması için antiseptik solüsyonlar kullanıldığını, periyodik olarak kontrollerinin yapıldığını anlattı.
Uzman Çavuş Boztepe, motivasyonlarının yüksek tutulması için ödül maması verilen köpeklerin sosyalizasyon eğitimlerine katıldığını belirterek, kondisyon parkurunda egzersizler yaptırılan köpeklerin en sevdikleri oyuncaklarla oyunlar oynamasının sağlandığını söyledi.
Köpeklerin mutlu bir hayat geçirmesi için tüm imkanların sağlandığına dikkati çeken Boztepe, "Jandarma teşkilatı, ömrünü vatandaşın hizmetine adayan bu can dostlarına ömrünün sonuna kadar vefasını göstermektedir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.