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Yaşam

Elazığ'da 6 yılda 37 bini aşkın çocuk yüzme öğrendi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Elazığ'da 6 yılda 37 bini aşkın çocuk yüzme eğitimi aldı.

Suat Öztürk  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Elazığ'da 6 yılda 37 bini aşkın çocuk yüzme öğrendi Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 22 yüzme antrenörü, çocuklara daha güvenli ve modern tesislerde yüzme eğitimi veriyor.

Ücretsiz kursa kayıt yaptıran çocuklar, kentteki olimpik yüzme havuzunda, antrenörler ve can kurtaranlar gözetiminde eğitim alıyor.

Kentte 6 yılda yüzme öğrenen 37 bini aşkın çocuktan yetenekli olduğu tespit edilen yaklaşık 1000'i lisans alarak ülke genelinde düzenlenen şampiyonalara hazırlanıyor.

"Hedefimiz tüm çocuklara yüzme öğretmek"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme kursları sayesinde çocukların temelden yüzmeyi öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Bu kursların sürekli olduğunu aktaran Eren, 6 yılda 37 binin üzerinde çocuğa yüzme öğrettiklerini bildirdi.

Eren, çocukların yüzmeyi öğrenirken keyifli zaman da geçirdiğine işaret ederek, "Son yıllarda çocuklarımızın boğulma vakalarının önüne geçtiğimiz gibi fiziksel gelişimleri ve sosyalleşmelerine katkı sunuyoruz." dedi.

Devletin ve Bakanlığın çocuklara güzel imkanlar sunduğunu belirten Eren, 22 eğitmen kadrolarıyla bütün çocuklara yüzme eğitimi vermek istediklerini kaydetti.

Eren, ekipleriyle çocuklara yüzme sevgisi aşılamaya çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buradaki çocuklarımız yüzme sayesinde spor akademilerine gitmeye ve yüzme branşında önemli dereceler elde etmeye başladı. Milli takımlara sporcu vermeye başladık. Çocuklarımızın yeteneklerini uzman antrenörlerimiz keşfediyor. Onlara lisanslar çıkarıyoruz. Belirli kulüplerimizde başarıdan başarıya koşuyorlar. Hedefimiz tüm çocuklara yüzme öğretmek."

"Öncelikli amacımız boğulmaları engellemek"

Yüzme antrenörü Hülya Cebedoğan da Bakanlığın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında kentteki çocuklara yüzme eğitimi verdiklerini anlatarak, tüm çocukların bu projeden faydalanması gerektiğini söyledi.

Cebedoğan, "Öncelikli amacımız boğulmaları engellemek, ondan sonra yetenekli çocukları belirleyip onları Türkiye ve Avrupa şampiyonlarına göndermek istiyoruz." dedi.

Yüzme öğrenen çocuklardan Elif Gençoğlu ise yüzme bilmediği için kursa kayıt yaptırdığını dile getirdi.

Yüzmeyi öğrendiğini ve yaklaşık 3 aydır düzenli kursa geldiğini belirten Gençoğlu, "Yüzme bilmeyen bütün arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Hocalarımız çok güzel eğitim veriyor. Yüzmeyi çok güzel öğrendim. Yüzme dalında iyi bir sporcu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Elif Murat da kursa ilk başladığında sudan korktuğunu, bir süre sonra eğitmenlerin desteğiyle korkusunu aşarak yüzme öğrendiğini aktardı.

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